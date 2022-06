Goedkoop, slim en Chinees: Shein zet de modewereld op zijn kop

Er zijn in China twee bedrijven die meer dan 100 miljard dollar waard zijn. Het eerste kent u: Tiktok. En het tweede is groot geworden op Tiktok, maar klinkt voor veel mensen nog net iets minder bekend in de oren: Shein. De kledingapp verovert de wereld aan zo’n tempo dat de H&M’s en Zara’s van deze wereld naar adem happen. Maar er zit ook een duister kantje aan het bedrijf.





Hoe moeten we naar een fast fashion-keten als Shein kijken? Vragen voor economie-redacteur Korneel Delbeke en voor Karlien Beckers, onze collega met het grootste modehart van de redactie.

