Kardinaal De Kesel biedt ontslag aan als aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Kardinaal Jozef De Kesel heeft zijn ontslag als aartsbisschop van Mechelen-Brussel aangeboden aan paus Franciscus naar aanleiding van het bereiken van de emeritaatsleeftijd, zoals het kerkelijk recht dat voorschrijft. De kardinaal wordt vandaag 75 jaar.

Volgens zijn woordvoerder Geert De Kerpel heeft de kardinaal zijn ontslagbrief al begin juni naar Rome gestuurd. De paus kan hem vragen nog enige tijd aan te blijven, maar of dat zal gebeuren, is een open vraag. De kardinaal blijkt volgens insiders alleszins niet gebrand op een verlenging. Twee jaar geleden werd bij hem darmkanker vastgesteld en de behandeling en een operatie hebben hun tol geëist. De kardinaal is genezen, maar blijft naar verluidt verzwakt.

Eind september brengen de Belgische bisschoppen een ad limina-bezoek aan Rome, een vijfjaarlijkse trip waarop de bisschoppen verslag uitbrengen over hun provincie. Nadien wordt wellicht duidelijk wie kardinaal De Kesel als aartsbisschop van Mechelen-Brussel zal opvolgen.