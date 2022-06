Forse stijging coronabesmettingen, ook ziekenhuisopnames blijven stijgen: ‘Gedreven door nieuwe variant’

Het aantal besmettingen met het coronavirus is sterk gestegen, en ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

Tussen 7 en 13 juni raakten elke dag gemiddeld 2.432 mensen besmet, een stijging met maar liefst 79 procent tegenover de week ervoor. Het aantal uitgevoerde testen is toegenomen, met dagelijks gemiddeld 11.234 testen. De positiviteitsratio is verder toegenomen en bedraagt 21,7 procent (+6,4 procent). Het reproductiecijfer, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is gestegen naar 1,398. Een waarde hoger dan 1 betekent dat het virus aan kracht wint.

Volgens viroloog Steven Van Gucht, verbonden aan Sciensano, wordt de stijging gedreven door de nieuwe BA.5-variant en in mindere mate BA.4. De BA.2-variant is weliswaar nog steeds dominant: de voorbije twee weken vertegenwoordigde die bijna 48 procent van de onderzochte stalen. BA.5 was goed voor 37,4 procent, BA.4 vertegenwoordige 6,9 procent.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Tussen 10 en 16 juni werden dagelijks gemiddeld 66,3 mensen opgenomen, een stijging met 20 procent. Er liggen nu 898 mensen met covid-19 in de ziekenhuizen (+1 procent), van wie 47 op de afdeling intensieve zorg. Dat is het laagste cijfer sinds 31 juli 2020, met toen 48 patiënten op intensieve zorg.

‘We zien ook een stijging van de ziekenhuisopnames, met voorlopig weinig impact op intensieve zorg of het aantal overlijdens’, benadrukt Van Gucht. ‘De belasting voor de zorg is momenteel beperkt en ook voor de komende weken verwachten we géén zware belasting voor de zorg.’

Het aantal overlijdens daalt wel nog. Tussen 7 en 13 juni stierven elke dag gemiddeld 5,6 mensen, een daling met 15 procent. In totaal stierven nu al 31.856 mensen in ons land aan het virus. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats.