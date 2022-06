De leden van de Kamer zijn in een lachsalvo uitgebroken tijdens de plenaire vergadering op donderdag. Nadat hij felle kritiek op de regering had geuit, verscheurde Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) een expertenrapport met maatregelen om de koopkracht te versterken. Maar de versnipperde papieren zomaar aan het spreekgestoelte achterlaten, daar ging premier De Croo duidelijk niet mee akkoord. Kijk mee in bovenstaande video.