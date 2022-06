Londen keurt uitlevering Assange aan de VS goed

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft een besluit ondertekend om Julian Assange aan de Verenigde Staten uit te leveren. Daar willen ze de Australische oprichter van het klokkenluidersplatform Wikileaks berechten voor spionage.

Een Britse rechter had eind april al beslist dat de uitlevering aan de Verenigde Staten kon doorgaan, de handtekening van minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel was de laatste stap.

De VS willen Julian Assange berechten voor de publicatie van 500.000 geheime overheidsdocumenten in 2010. In de VS lopen achttien aan­klachten tegen Assange, hij riskeert een maximale celstraf van 175 jaar. Door publicatie van informatie over de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan ­kwamen volgens de VS levens in gevaar.

Wikileaks gaat de uitlevering van de bekende klokkenluider blijven aanvechten. ‘Ons gevecht eindigt niet vandaag. Dit is enkel het begin van een nieuwe juridische strijd. We zullen beroep aantekenen via het justitieapparaat’, aldus een mededeling op Twitter.

(dadelijk meer)