Vooruit dreigt met ‘gevolgen’ voor dissidentie, een PS-parlementslid neemt afstand van zijn partij en de Brusselse regering wankelt. Vanmiddag valt het doek over het onverdoofd slachten, maar de schade is nu al enorm.

In de late namiddag stemt het Brussels Parlement over het verbod op onverdoofd slachten. Dat verbod is er al in Wallonië en Vlaanderen, maar nog niet in het Brussels Gewest. En daar wordt het een dubbeltje ...