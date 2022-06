Corona teistert wielerpeloton in Ronde van Zwitserland

Tal van renners stappen uit de Ronde van Zwitserland na coronabesmettingen. Onder meer leider Aleksandr Vlasov (Bora–Hansgrohe) moet noodgedwongen de koers verlaten na een positieve test. Wielerploegen UAE Team Emirates, Alpecin-Fenix en Bahrain-Victorious besloten zich helemaal terug te trekken uit de rittenkoers. Ondanks alles wordt er nog altijd gekoerst.

Het blijft positieve coronagevallen regenen in Zwitserland, met leider Aleksandr Vlasov van Bora–Hansgrohe als grootste slachtoffer. De Rus won gisteren nog de etappe, maar testte vanochtend positief, aldus zijn ploeg. Zowel hij als ploegmaat Palzer stapt uit de wedstrijd.

Bahrain-Victorious liet vanochtend weten dat het niet meer zal starten nadat iemand uit het team vanochtend positief had getest. Ook Alpecin-Fenix meldde twee positieve gevallen en verlaat de wedstrijd. Zij zijn na Jumbo-Visma het tweede en derde team dat collectief de wedstrijd verlaat.

• Corona-alarm in het peloton

Bij UAE Team Emirates testte de Zwitser Marc Hirschi voor aanvang van de zesde etappe tussen Locarno en Moosalp positief. Later op de voormiddag kwam daar ook nog het bericht bij dat Diego Ulissi, de vijfde van de etappe van gisteren, positief had getest. Nadien liet UAE Team Emirates nog weten dat ook de Deen Mikkel Bjerg, die de Ronde van Slovenië rijdt, positief heeft getest. Daarop besloot het team zich volledig terug te trekken.

EF Education-EasyPost bleef evenmin gespaard, bevestigde algemeen manager Jonathan Vaughters op Twitter. Vier renners zijn besmet en vertrekken huiswaarts. De twee overige, negatief geteste renners krijgen de keuze of ze hun tocht voortzetten.

Bij Israël-Premier Tech testte Sebastian Berwick dan weer positief. Zijn kamergenoot Reto Hollenstein wordt ook uit de wedstrijd genomen.

Donderdag besliste Jumbo-Visma al de hele ploeg uit koers te halen voor aanvang van de vijfde etappe, Ineos Grenadiers moest dan weer verder zonder Adam Yates en Simon Pidcock na een positieve tests. Bij Team DSM moesten de Denen Soren Kragh Andersen en Casper Pedersen en de Nederlander Cees Bol de handdoek gooien na een positieve test.

Quick-Step Alpha Vinyl Team zag Louis Vervaeke uitvallen met een positieve covid-19-test.

‘Voorlopig gaat koers door’

Olivier Senn, van de organisatie, liet voor de start van de rit van vandaag weten dat de rittenkoers voorlopig doorgaat zoals gepland. ‘Met nog altijd 18 ploegen in koers, denken we dat het nog een echte wedstrijd is en rijden we voort’, zei hij. ‘Maar we evalueren de situatie van dag tot dag.’