Een deel van het grootste gasveld van Rusland, Oerengoj, stond donderdag in brand. Op het veld wordt vooral gas dat bestemd is voor Europa, geproduceerd. Volgens Gazprom is de brand intussen onder controle, maar experts vrezen voor een dramatisch effect op de Europese gasprijzen. Sommigen zien er sabotage in, maar die piste is noch door Gazprom noch door andere bronnen bevestigd.