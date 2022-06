Vrijhandelshoogmis levert resultaat op

De lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie zijn het eens geworden over patenten voor covid-vaccins, visserijsubsidies en e-commerce.

Rond 5 uur vanochtend waren de onderhandelaars er eindelijk uit. Na vier dagen vergaderen – een dag langer dan gepland – kan de Wereldhandelsorganisatie eindelijk weer eens een succes op haar conto schrijven. De 120 handelsministers die in Genève waren bijeengekomen, keurden een pakket maatregelen goed dat door secretaris-generaal Ngozi Okonjo-Iweala de ‘Geneva Package’ werd gedoopt.

Het meest in het oog lopende onderdeel is een akkoord over een gedeeltelijke opheffing van de patentbescherming op covid-vaccins. Daarover wordt al sinds het begin van de pandemie onderhandeld. Het akkoord zal daardoor op het terrein niet veel betekenis meer hebben. Er is nu zelfs een overschot aan covid-vaccins.

Ook werd een deal bereikt over visserijsubsidies. Dat is belangrijk, omdat de financiële ondersteuning die veel landen hun vissers bieden, leidt tot overbevissing van kwetsbare visgronden. Afbouw van die subsidies kan de visbestanden beschermen. Het akkoord was wel een zware bevalling, omdat sommige landen, zoals India, een speciale behandeling wilden krijgen.

Verder raakten de lidstaten het eens over de verlenging van een moratorium op invoerrechten voor digitale producten. Concreet betekent dit dat wie een Netflix-abonnement afsluit, daarop geen invoerrechten hoeft te betalen. Even leek het erop dat dit moratorium ten einde zou komen, waardoor de digitale economie mogelijk geconfronteerd zou worden met financiële barrières en complicaties. Dat zou voor de WTO een blamage geweest zijn, want de instelling probeert dergelijke barrières juist aan te pakken.

Grondige hervorming

Over de wereldwijde voedselzekerheid werd een verklaring opgesteld. Hier gaat het om de groeiende neiging van voedingsproducerende landen om protectionistische maatregelen te nemen. Zo legde Indonesië onlangs de export van palmolie aan banden, om voldoende voorraad te hebben voor zijn eigen bevolking. In een ministeriële verklaring kwamen de ministers overeen dat zulke maatregelen ‘tijdelijk, doelgericht en transparant’ moeten zijn, en ‘in overeenstemming met de WTO-regels’.

Ten slotte beslisten de ministers ook dat de WTO hervormd moet worden. Dat is belangrijk, want de instelling verkeert al een tijd in crisis. De besluitvormingsprocedures duren te lang en zijn niet slagkrachtig genoeg. Uit protest hebben de Verenigde Staten enkele jaren geleden enkele benoemingen gesaboteerd in het orgaan dat over handelstwisten moet oordelen.

‘De WTO moet worden geherprogrammeerd, zodat ze relevant blijft in de 21ste eeuw’, tweette de Europese Handelscommissaris Valdis Dombrovskis. ‘We beginnen er meteen aan, en hopen op de volgende ministeriële conferentie spijkers met koppen te kunnen slaan.’ Die volgende conferentie is gepland voor 2024.