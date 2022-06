Temperaturen stijgen tot 31 graden

Het wordt vrijdag opnieuw zonnig, en nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Zaterdag moet de warmste dag worden, met overal tropische temperaturen. Het KMI verwacht dan temperaturen tot 35 graden.

Vrijdag is het opnieuw zonnig met aanvankelijk hoge sluierbewolking die in de loop van de dag waarschijnlijk weg trekt naar het oosten. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en 29 à 31 graden in Laag­-België. De wind waait zwak tot overwegend matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee draait de wind in de namiddag naar westzuidwest.

Vrijdagavond en -nacht trekken de laatste hoge wolkensluiers weg en wordt het helder. Het wordt een zachte nacht met minima tussen 13 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de steden. De wind waait zwak tot soms matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Ook zaterdag krijgen we veel zon met mogelijk enkele hoge wolkensluiers. Het wordt de warmste dag van deze warme periode met praktisch overal tropische temperaturen. Maxima liggen tussen 30 en 35 graden in het binnenland. Het is niet onmogelijk dat het lokaal nog wat warmer wordt.

Zondag wordt bewolkt met in de loop van de dag perioden van regen of buien, mogelijk met onweer. Maxima van 17 graden aan zee tot 30 graden in het uiterste zuidoosten van het land. De dagen daarna wordt het minder warm.