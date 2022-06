De verlamde Federico Carboni (44) heeft donderdagochtend hulp bij zelfdoding gekregen. Het was een primeur in Italië.

‘Het leven is fantastisch, en we hebben er maar één. Maar het is nu eenmaal zo gelopen.’ Dat zijn de laatste woorden van Federico Carboni, een 44-jarige Italiaan die twaalf jaar geleden betrokken was ...