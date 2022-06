Schiphol begrenst aantal vertrekkende reizigers

De Nederlandse luchthaven Schiphol legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op door personeelstekorten. In juli komt dat uit op zo’n 67.500 reizigers en in augustus 72.500. Dat betekent dat er vluchten zullen worden geschrapt.

De voorbije weken ontstonden op Schiphol wachtrijen die tot buiten de vertrekhal reikten. ‘Onhanteerbare wachtrijen’ wil de luchthaven deze zomer voorkomen en daarom wordt het aantal vertrekkende passagiers beperkt. In juli mogen dagelijks maximaal 67.500 reizigers vertrekken, in augustus zijn dat er 72.500.

Vooral in juli worden vakantiegangers de dupe van de maatregel. De luchthaven moet dan 13.500 stoelen kwijt te zien raken. Binnen twee weken belooft de luchthaven te laten weten welke vluchten geschrapt worden. De last moet evenredig verdeeld worden over de luchtvaartmaatschappijen.

Luchtvaartmaatschappij KLM is niet te spreken over de gang van zaken. ‘Het kan niet zo zijn dat de gebruikers van de luchthaven structureel opdraaien voor de capaciteitsproblemen van Schiphol’, reageren zij. KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor de financiële impact van de maatregelen en hoopt dat het ‘kortstondig en eenmalig’ is. ‘Met de huidige informatie die we hebben gekregen van Schiphol, is de verwachting dat het niet nodig zal zijn om bestaande boekingen op grote schaal te annuleren’, laat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog weten.

Schiphol kampt met personeelstekorten, vooral bij de beveiliging. Reizigers riskeren door te lange wachtrijen hun vlucht te missen. Bovendien kunnen er ook onveilige situaties ontstaan. Daar komt nog bij dat er veel meer reizigers zijn dan oorspronkelijk verwacht. Schiphol zegt rekening te hebben gehouden met een ruime verdubbeling van het aantal reizigers, maar op de drukste dagen in de afgelopen meivakantie en ook komende zomer komen er meer reizigers dan in dat scenario verwacht werden.

‘Het is niet verantwoord om op goed geluk de zomer in te gaan’, zei Schiphol-topman Dick Benschop op een persconferentie. ‘We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze passagiers en medewerkers.’ Aan opstappen denkt hij niet. Hij ziet het ‘als zijn grote opgave om de boel aan te pakken.’