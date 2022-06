Beyoncé komt in juli met nieuwe album

Er waren al hints, en die zijn nu bevestigd: Beyoncé (40) keert volgende maand terug met nieuwe muziek. Eind juli lost ‘Queen B’ het album Renaissance.

Op sociale media kleurde haar profielfoto vorige week plots blanco. Een hint naar een nieuw hoofdstuk, gokten fans. Ze krijgen gelijk: op haar site laat de Amerikaanse weten dat op 29 juli haar nieuwe album Renaissance verschijnt. Of liever: het eerste deel. Bij de albumtitel staat ‘act 1’ vermeld, wat doet vermoeden dat er snel een vervolg aankomt. Ook andere cryptische boodschappen wijzen op een tweeluik. Het nieuws werd bevestigd door alle grote streamingdiensten, waaronder Tidal – het muziekplatform van echtgenoot en rapper Jay-Z – en Spotify.

Alles wijst erop dat Beyoncé weer een nieuwe weg inslaat na haar laatste volwaardige plaat, het zes jaar oude Lemonade. In de zomer van vorig jaar sprak ze opnieuw over een andere sound.

In 2018 maakte ze nog een plaat als The Carters, samen met Jay-Z, en een jaar later verscheen haar Lion king-soundtrack The gift. Maar een soloplaat als Lemonade, dat is dus al geleden van 2016.