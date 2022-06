Brandon Wen volgt Walter Van Beirendonck op aan Antwerpse modeacademie

De Amerikaanse modeontwerper en kunstenaar Brandon Wen zal na het pensioen van Walter Van Beirendonck aan het roer staan van Antwerpse Modeafdeling.

In september wordt Brandon Wen de nieuwe artistiek coördinator van de modeopleiding van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De Amerikaan zal ook lesgeven.

Wen, die in 1993 werd geboren in Los Angeles, studeerde in 2019 zelf af aan de Antwerpse Modeafdeling. Hij studeerde ook aan de Cornell University in New York. Hij werkte in Parijs en ontwierp er voor onder meer Rick Owens, Michèle Lamy en Maison Lemarié/Chanel. Op Instagram noemde hij zijn aanstelling ‘een enorme eer’.

‘Hij overtuigde ons door zijn genereuze creativiteit, sterke gedrevenheid, frisse ideeën en zijn grote verbindende kracht’, zegt Johan Pas, hoofd van de Academie en voorzitter van de selectiecommissie in een persbericht. ‘Met Bran­don Wen kiezen we radicaal voor een internationaal, interdisci­plinair en innovatief profiel.’

Walter Van Beirendonck, jarenlang hét boegbeeld van de Modeafdeling, gaat binnenkort met pensioen. Hij leidde de modeopleiding sinds 2007. Onlangs zat hij nog een laatste keer het eindejaarsdefilé van de gerenommeerde modeschool voor.