Brouns wil landbouwbeleid ‘duiden’, niet aanscherpen

Ondanks de kritiek van de Europese Commissie op zijn strategisch plan spreekt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) nog steeds over ‘een gebalanceerd geheel’.

Brouns stuurde begin deze week een antwoord aan Europees commissaris Janusz Wojciechowski na de evaluatie die de Commissie had gemaakt van het Vlaamse strategische plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat beleid, waar honderden miljoen Europese steun voor Vlaamse landbouwers van afhangt, wordt hervormd. De lidstaten moeten bewijzen hoe ze zich daaraan aanpassen.

De Europese evaluatie was bijzonder kritisch, omdat er te weinig inspanningen zijn voor een betere milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat. Het plan ligt onder vuur, omdat er te weinig wordt gedaan om het ­pesticidengebruik te beperken, en omdat er te weinig tastbare en meetbare doelstellingen in zijn plan staan. De Europese Commissie dringt aan op meer ambitie.

Praktisch onhaalbaar

Minister Brouns is evenwel van mening dat het Vlaamse plan ‘een mooi gebalanceerd geheel is dat aan vele uitdagingen tegemoet komt op een zo (kosten)efficiënte manier’. Hooguit is de ­minister ­bereid tot een ‘verduidelijkende scherpstelling van de vooropgestelde ambities’. Hij wijst er ook op dat zijn plan in ­samenhang gezien moet worden met de andere plannen van de Vlaamse regering, iets wat de Europese Commissie volgens hem niet goed heeft begrepen. ‘We zullen verder ­expliciteren en overzichtelijk duiden.’

Merkwaardig genoeg waarschuwt Brouns dat daar ook niet te veel van verwacht moet worden. ‘Een gedetailleerde beschrijving van alle plannen is op korte termijn praktisch onhaalbaar.’ Tegelijk vraagt Brouns wel dat het Vlaamse StrategischPlan zo snel mogelijk wordt goedgekeurd, om het begin volgend jaar in werking te kunnen ­laten treden.

‘Middelvinger naar boeren’

Mieke Schauvliege (Groen) vindt die reactie ­hemeltergend. ‘Nadat Europa Vlaanderen op de vingers heeft getikt, geeft minister Brouns aan dat hij vooral meer van hetzelfde wil doen, terwijl we weten dat dit onze boeren naar de afgrond leidt’, zegt ze. ‘Koppig doorzetten terwijl de Europese Commissie aangeeft dat het totaal onvoldoende is, ik vind dat onbegrijpelijk. De regering-Jambon steekt hiermee de middelvinger op naar onze boeren.’

Schauvliege wijst er ook op dat ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in de klappen deelt. ‘De opmerkingen rond het erosiebeleid of de waterkwaliteit gaan over haar beleid’, zegt ze. ‘Je merkt bovendien aan alles dat Demir en haar collega van Landbouw naast elkaar aan het werken zijn.’

Vandaag eindigt overigens het openbaar onderzoek naar het stikstofakkoord, waarmee de Vlaamse regering de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak wil terugdringen, zodat er niet langer natuurgebied in gevaar komt. Alle bezwaren en opmerkingen moeten nu worden onderzocht, wat kan leiden tot een aanpassing van de voorgestelde regels.