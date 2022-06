Huisarts telefonisch raadplegen vanaf augustus niet langer gratis

Wie vanaf augustus zijn huisarts consulteert via de telefoon of een videogesprek, zal daarvoor enkele euro’s remgeld moeten betalen. Dat maakten het Riziv en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag bekend.

De terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand stamt nog af van het begin van de coronapandemie. Voor de triage van mogelijke coronagevallen en om de continuïteit van de zorg voor andere patiënten te verzekeren, werd 20 euro aangerekend voor telefonische consultaties. Het Riziv regelde dat het bedrag volledig voor rekening van de ziekenfondsen kwam, de patiënt zelf betaalde niets.

Dat systeem gaat vanaf augustus op de schop. Raadplegingen op afstand zullen mogelijk blijven, maar de manier waarop de consultaties worden aangerekend, verandert. Daardoor zullen patiënten voortaan wel remgeld moeten betalen.

Voor een telefonische raadpleging zullen artsen nog maar 10,38 euro kunnen aanrekenen. Daarvan is 2 euro voor rekening van de patiënt. Voor videoraadplegingen is het honorarium vastgelegd op 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld. In beide gevallen zakt het remgeld voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, naar 1 euro. Ter vergelijking: voor een raadpleging in de spreekkamer bedraagt het remgeld 4 tot 6 euro (zonder verhoogde tegemoetkoming).

Ziekenfondsen betalen raadplegingen op afstand niet in alle gevallen terug. Er zijn vier voorwaarden: de patiënt moet al eerder bij de betrokken arts op consultatie zijn geweest of doorverwezen zijn door een andere arts, de consultatie gebeurt op vraag van de patiënt, de arts moet tijdens de consultatie toegang hebben tot het medisch dossier van de patiënt, en in het geval van een videoraadpleging moet de verbinding beveiligd zijn.

BVAS tevreden, Domus Medica kritisch

Het artsensyndicaat BVAS is tevreden met de nieuwe regeling. ‘Voor BVAS is het uiterst belangrijk dat de voorafgaande therapeutische relatie tussen arts en patiënt een vereiste blijft’, zegt voorzitter Luc Herry. ‘Het principe is de beste waarborg tegen misbruik door initiatieven van commerciële bedrijven die videoconsultaties aanbieden met een onbekende arts. Dergelijk oneigenlijk gebruik van telegeneeskunde voldoet niet aan de kwaliteitsnormen die de Belgische patiënten verdienen.’

De Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica juicht het op zich toe dat teleconsultaties ook in de toekomst mogelijk blijven, maar neemt de uitwerking van het nieuwe systeem op de korrel. ‘Teleconsultaties zullen altijd belangrijk blijven in de toekomst, maar momenteel weten we nog niet wanneer en waarvoor ze het nuttigst zijn’, zegt voorzitter Roel Van Giel. ‘Daarom hadden wij liever gezien dat de huidige regeling tijdelijk werd verlengd, zodat ondertussen aan een breder kader kon worden gewerkt.’

Het huidige nieuwe kader smoort ruimte voor experimenteren in de kiem, vindt Van Giel, onder meer door de verplichting van een vaste huisarts. Dat teleconsultaties met specialisten alleen terugbetaald worden na doorverwijzing, is daarnaast ‘oncontroleerbaar’ en bijgevolg ‘onwerkbaar’, luidt het bovendien. Van Giel hekelt ook dat het bedrag voor telefonische raadplegingen quasi gehalveerd wordt. ‘Waarom heeft niemand mij al kunnen uitleggen.’