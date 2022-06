Koning Filip zal familie Lumumba ontvangen op paleis

Koning Filip zal op 20 juni de familie van Patrice Emery Lumumba ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat maakt het Paleis bekend in een persbericht.

Nadat Koning Filip zijn ‘oprechte spijt’ heeft betuigd in Congo voor het koloniale bewind in het Centraal-Afrikaanse land, haalt het Belgische staatshoofd de banden met Congo verder aan. Op maandag 20 juni wordt de familie van de vermoorde premier Patrice Emery Lumumba verwacht op het Koninklijk Paleis in Brussel. Na de ontmoeting staat een ceremonie gepland in het Egmontpaleis, waarbij het stoffelijk overschot van Lumumba aan zijn familie overhandigd zal worden.

Patrice Lumumba leidde de onafhankelijkheidsstrijd van de Republiek Congo en werd in 1960 verkozen tot eerste minister. Kort nadien pleegde Joseph Mobutu een staatsgreep en kwam Lumumba onder huisarrest te staan. Een jaar later werd hij in de gevangenis geëxecuteerd in schimmige omstandigheden. Algemeen wordt aangenomen dat België een hand had in de moord op de premier, die vandaag in Congo geëerd wordt als volksheld.

In Brussel, in het Egmontpaleis, liggen de laatste stoffelijke resten van Patrice Lumumba. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden, maar een Belgische politieman nam ooit een tand mee die hem toebehoorde. Het relikwie wordt maandag in aanwezigheid van de koning en de Belgische premier Alexander De Croo op een officiële plechtigheid teruggegeven aan de familie van de vermoorde premier.