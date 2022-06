Luc Van Looy wordt dan toch geen kardinaal

Luc Van Looy, oud-bisschop van Gent, wordt dan toch geen kardinaal. Paus Franciscus had eind mei zijn benoeming aangekondigd, maar Van Looy heeft de paus verzocht dat niet te doen en dat verzoek werd ingewilligd, zo melden de bisschoppen.

Paus Franciscus had eind mei de benoeming van 21 nieuwe kardinalen aangekondigd, onder wie ook Luc Van Looy. Maar hij heeft de paus gevraagd om een zogeheten dispensatie van zijn kardinalaat en die heeft dat aanvaard. Dat meldt de bisschoppenconferentie donderdag in een persbericht.

Op het nieuws van zijn kardinaalscreatie kwam veel kritiek omdat monseigneur Van Looy niet altijd voldoende doortastend zou zijn opgetreden tegen misbruik in een pastorale relatie, luidt het. Luc Van Looy wordt later dit jaar 81. Van 2004 tot 2019 was hij de 30ste bisschop van het bisdom Gent. Van Looy is een salesiaan en geboren in Tielen.

Kardinalen zijn na de paus het hoogst in rang binnen de kerk. De geestelijken worden op 27 augustus officieel ingezworen tijdens een consistorie. Door het verzoek van Van Looy om hem niet te benoemen tot kardinaal, blijft Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de enige Belgische kardinaal.