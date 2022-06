Biden maakt einde aan financiering van ‘gevaarlijke praktijk van conversietherapie’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gisteren een nieuw uitvoeringsbesluit ondertekend om discriminatie van transgenderpersonen aan banden te leggen en de federale financiering van conversietherapie stop te zetten.

Het uitvoeringsbesluit vraagt onder andere aan de federale gezondheids- en onderwijsdepartementen om de toegang tot genderbevestigende medische zorg voor transgenderpersonen uit te breiden. Federale instanties wordt ook gevraagd dat programma’s, die gefinancierd worden door de overheid, geen conversietherapie meer aanbieden. Dat soort therapie probeert lgbti-jongeren te dwingen hun seksuele geaardheid te veranderen.

‘Onmenselijke praktijken’

Met het besluit hoopt president Biden de vele wetsvoorstellen van de verschillende staten tegen te gaan. Conservatieve wetgevers hebben de afgelopen tijd namelijk wetten aangenomen die bijvoorbeeld de behandelingen voor transgenderjongeren verbieden. Volgens het Witte Huis zijn er afgelopen jaar meer dan 300 anti-lgbti-wetten ingevoerd door de staten. Zo kwamen er wetten die het verbieden om in scholen over genderidentiteit en seksuele geaardheid te praten, alsook wetten die de toegang tot gezondheidszorg blokkeren voor transgenderjongeren.

‘Mijn besluit zal de volledige kracht van de federale regering gebruiken om de onmenselijke praktijken van conversietherapie te voorkomen’, zei Biden op een receptie in het Witte Huis met first lady Jill Biden, ter viering van Pride Month. Biden zei dat het de eerste keer is dat de federale regering een gecoördineerde reactie geeft op wat hij een ‘gevaarlijke praktijk’ noemt.

Een studie van Trevor Project, een organisatie die zich inzet voor lgbti-mensen met suïcidale gedachten, ontdekte dat elk jaar zeker 650 miljoen dollar wordt uitgegeven aan conversietherapie.

‘Toenemende haat en geweld’

Biden wilt met zijn besluit ook aanmoedigen om lgbti-kinderen in pleegzinnen te plaatsen die hun seksuele geaardheid ondersteunen. ‘President Biden gelooft dat niemand mag worden gediscrimineerd omwille van wie hij is of van wie hij houdt’, aldus het Witte Huis.

De president waarschuwde onlangs ook nog voor ‘toenemende haat en geweld’ gericht tegen lgbti-mensen, zeker tijdens Pride Month. In het weekend arresteerde de politie in Idaho 31 leden van een blanke homofobe groep die van plan waren rellen te veroorzaken tijdens een pride-evenement. In San Francisco stormde vorige week een groep mannen een bibliotheek binnen tijdens een voorleesevenement voor kinderen, georganiseerd door dragqueens, en schreeuwde naar verluidt homofobe scheldwoorden.