Aleksandr Vlasov slaat dubbelslag in Ronde van Zwitserland, Remco Evenepoel lost en verliest kostbare tijd

Aleksandr Vlasov heeft de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen en is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De 26-jarige Rus haalde het voor Neilson Powless en Jakob Fuglsang. Remco Evenepoel moest het (fel uitgedunde) peloton laten rijden. De eerste keer kwam onze landgenoot nog terug, maar op de laatste klim van de dag moest hij definitief lossen. Uiteindelijk verloor Evenepoel meer dan twee minuten.

Opschudding voor aanvang van de vijfde rit in Zwitserland. Team Jumbo-Visma besliste donderdagochtend om niet meer van start te gaan, Ineos-Grenadiers haalde Adam Yates uit koers nadat bij hem milde symptomen vastgesteld werden en ook Team DSM zag drie renners (Sören Kragh Andersen, Casper Pedersen en Cees Bol) uitvallen met het coronavirus. De schrik zit er opnieuw in bij de wielerploegen, zeker met de Ronde van Frankrijk in zicht wil niemand risico’s nemen.

In een heuvelachtige rit met kans voor de vluchters ging een vijftal er heel vroeg snel vandoor: Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (Team TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar) en Claudio Imhof (Zwitserland). Toen de heuvels elkaar sneller opvolgden, moesten die laatste drie de rol al snel lossen. Op 36 kilometer van de streep bleef de Zwitserse kampioen Dillier alleen over nadat ook Kamp de rol moest lossen.

Evenepoel lost twee keer

De voorsprong van Dillier was beperkt - op 30 kilometer van de finish nog iets meer dan één minuut - en dus konden de sterkere mannen in het peloton nog voor de ritwinst gaan. Onder meer Remco Evenepoel kon al een zaakje doen in het klassement, maar op 21 kilometer van de finish moest onze landgenoot plots lossen op één van de klimmetjes.

Op 16 kilometer van de streep werd Dillier ingelopen door het peloton en kon de finale echt beginnen. Intussen kon Evenepoel wel opnieuw aanklampen bij dat peloton, maar het was toch zorgwekkend. Op de volgende klim - een col van derde categorie van 2,7 kilometer aan gemiddeld 7,7 procent - loste Evenepoel opnieuw. Dit keer definitief. De laatste tien kilometer moest onze landgenoot op eigen tempo afwerken, waardoor hij twee minuten en tien seconden verloor.

De rit draaide uit op een sprintje tussen klassementsmannen Vlasov, Powless, Fuglsang en Thomas. Daarin toonde de Rus Aleksandr Vlasov zich de sterkste.