Kan artificiële intelligentie ooit zelfbewust worden?

Bij artificiële intelligentie denk je waarschijnlijk aan een computer die vooral geen gevoelens heeft. Maar dat idee werd deze week even helemaal op zijn kop gezet, want Lamda, de AI van Google, zou zelfbewust geworden zijn. Wat moeten we daar van denken? Verder hebben we het over audioboeken, over kippen en de Marshelikopter die in de problemen komt.