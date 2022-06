‘Voor het eerst in drie jaar weer crowdsurfen: wat een onbeschrijfelijk gevoel’

‘Graspop! It’s been three fucking years! We couldn’t wait to be back!’ De zanger van While She Sleeps had zijn kalender goed in de gaten gehouden. De Britse metalcoreband was niet de enige die we op de eerste dag van Graspop opgelucht adem hoorden halen. Maar ze waren wel diegene die het hoofdpodium van het vierdaagse festival mochten openen, en dat deden ze met verve.

Daarvan kan Manon Auboin (26) getuigen. De Française komt al sinds 2013 elk jaar met een uitgebreide vriendengroep naar Dessel afgezakt. Al van bij de eerste act sloeg ze aan het crowdsurfen - ze moest haar piratenhoed met de moed der wanhoop vastklampen, maar ze haalde de overkant. ‘Dat crowdsurfen heb ik de afgelopen drie jaar enorm gemist. Plots steek je een beetje boven de massa uit, en pas dan zie je hoe groot het hier werkelijk is. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Dat je altijd veilig de overkant haalt, zegt veel over de sfeer die op metalshows hangt: hoe wild en rauw het er ook aan toe kan gaan, het is alsof we zonder woorden afspreken om een weekend lang voor elkaar te zorgen.’

Hoezo witte shirts?

Op deze editie viert de Metal Meeting zijn 25e verjaardag, en elke dag zijn daar dit jaar meer dan 52.000 metalliefhebbers op uitgenodigd. Zij zien een festivalterrein dat zo’n 150 meter opgeschoven is door de bouw van een informatie- en communicatiecentrum in de buurt. Maar dat terrein voelt nog steeds vertrouwd, met het kenmerkende dubbele hoofdpodium, het reuzenrad, Iron Maiden als headliner en het Classic Rock Café dat zich elk jaar weer ontpopt tot een groezelige karaoketent.

Die elementen maken van Graspop het soort festival waarnaar de afgelopen jaren het meest gesmacht is. Wanneer mensen het hadden over wat ze misten aan de festivalzomer, sprak niemand over de mogelijkheid om op witte sneakers over een vlekkeloos terrein te kuieren met een wodka-redbull of een aperol spritz in de hand. Als er romantisch gemijmerd werd, was dat over verschaald bier, een kleffe bek bij het wakker worden in de tent, en zweet dat van ruggen druppelt.

Dat laatste was er in overvloed. Donderdag gaf de thermometer in Dessel 26 graden aan, zaterdag zou dat stijgen tot 35 graden. Daarom riep het Rode Kruis vooraf op om ‘jeans en leer in te ruilen voor een koel, wit T-shirt’. Dat was buiten de merchandisingstand gerekend: alleen de band Toxic Shock bood een wit shirt aan, de rest was traditioneel zwart.

Geen probleem voor Florian Schmitz (35), die we treffen wanneer hij een zwart Graspopshirt met een schedel op wegpropt. ‘Eentje voor bij de verzameling: 70 procent van mijn kleerkast is zwart. Hier heb ik hoogstens wat donkergrijze T-shirts bij. Maar wit heb ik nog nooit gedragen op een festival. Dat wordt vuil, hé.’ Bert Van Doolinck (30) heeft nog meer lak aan vestimentaire regels. Hij draagt een ghilliesuit dat er loodzwaar uit ziet. Of hij wel goed beseft dat zo’n camouflagepak hem niet verstopt voor de hitte, vragen we, maar hij haalt de schouders op. ‘Op deze manier ben ik wél beschermd tegen de zonnesteek. En wat moet ik anders doen? Naakt zou ik niet binnen mogen, denk ik.’

Jeansjasjes

Van Doolinck is een van de weinigen die zich helemaal niets lijken aan te trekken van de hitte – veel andere bezoekers besloten dat een blote bast nóg frisser is dan een wit T-shirt. En als dat niet hielp, was er altijd nog bier. Pintjes van 25 centiliter gingen op deze editie voor 3,33 euro over de toog.

Maar één attribuut blijft vaste prik op Graspop, hoe warm het ook is: de typische jeansjasjes met bandpatches op genaaid. Matthias Van Belle (25) heeft er een waarbij hij zijn festivalbandjes van Graspop – hij is sinds 2012 elk jaar van de partij – als eretekens op zijn linkerschouder heeft bevestigd. ‘De rest van de jas vul ik aan met patches die ik koop op optredens die ik goed vind. Nu hangen er een stuk of twintig op: mijn favoriet is er een van Candlemass, in het groot op mijn rug.’

Het jasje dat Van Belle dit weekend draagt, is al acht jaar in zijn bezit. ‘Het gebrek aan festivals en optredens in de voorbije twee jaar heeft gemaakt dat het helemaal onderaan in de kleerkast was terechtgekomen. Maar ik wist wel nog exact waar het lag. Het was wel speciaal om dat opnieuw aan te trekken, ja. Het voelt als een uniform voor dit festival: dan krijg je meteen het gevoel dat het feest kan beginnen.’