Verenigd Koninkrijk legt sancties op aan hoofd van Russisch-orthodoxe kerk

Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties opgelegd aan patriarch Kirill, hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk. De 75-jarige religieuze leider, die de Europese Unie onlangs niet op haar zwarte lijst wilde zetten, ‘wordt bestraft voor zijn steun aan de oorlog van Poetin’.

De maatregelen omvatten een inreisverbod voor het Verenigd Koninkrijk, en een bevriezing van tegoeden in het land, aldus de verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Kirill, patriarch sinds 2009, is een trouwe medestander van president Poetin. Hij heeft zijn kerk ten dienste gesteld van Poetin, door hem een ‘wonder’ te noemen, zijn ambitie voor een conservatief, regerend Rusland te delen en het offensief in Oekraïne te steunen.

De Europese Commissie overwoog eerder om de patriarch sancties op te leggen, maar zag daarvan af na verzet door Hongarije. De Hongaarse premier Viktor Orban had verklaard dat Kirill niet op de sanctielijst mocht vanwege ‘de religieuze vrijheid’.

De Britse sancties gelden ook voor Maria Lvova-Belova, de Russische ombudsvrouw voor kinderrechten, wegens ‘de gedwongen adoptie en overbrenging van Oekraïense kinderen’. Ook transport- en militaire functionarissen die beschuldigd worden van het ‘doden, verkrachten en martelen van burgers’ in Boetsja, worden geviseerd.