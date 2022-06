GO! betreurt vernietiging: ‘Domper voor onze leerkrachten’

Vandaag sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs. We krijgen een glashelder arrest dat geen impact heeft op de modernisering maar wel de eindtermen vernietigt. Enkele reacties op die beslissing.

Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk rekening gehouden met de maatschappelijke impact: de vernietiging komt er pas over vier schooljaren. Dat betekent dat secundaire scholen tot schooljaar 24-25 kunnen voortwerken zoals ze nu gestart zijn.

Die vraag werd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met 113 schoolbesturen en ouders en leerlingen ingediend. Het Hof volgt de argumentatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de hele lijn en besliste de eindtermen te vernietigen. Dit is een historisch arrest, het Grondwettelijk Hof bevestigt met het hoogste gezag dat de vrijheid van onderwijs een van de steunpilaren is van de Belgische democratische rechtstaat. Hier vind je het arrest van het Hof, hier het korte persbericht.

OVSG: ‘Overgangsperiode is geruststelling’

Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijs van Steden en Gemeenten (OVSG) is blij dat het Grondwettelijk Hof de impact op de modernisering heeft beperkt. ‘We kunnen nog even doorwerken met de huidige eindtermen’, reageert Cools opgelucht. ‘Zo zijn er geen gevolgen voor de onderwijsloopbaan van leerlingen. Dat is een geruststelling voor directies, teams, leerlingen en ouders.’

‘Wij hebben er altijd voor gepleit om de modernisering niet te laten stilvallen’, gaat ze verder. In de komende jaren ziet ze nu tijd om eindtermen voor de tweede en derde graad te herbepalen. ‘Die zullen recht doen aan de vrijheid van onderwijs zodat ook onze schoolbesturen en directies hun eigen lokaal onderwijsproject kunnen realiseren.’

GO!: ‘Domper voor onze leerkrachten’

Het gemeenschapsonderwijs GO! betreurt dan weer dat de nieuwe eindtermen vernietigd worden. ‘Dit is vooral een domper voor onze leerkrachten, die de voorbije jaren ontzettend veel werk verzet hebben om de nieuwe eindtermen in hun lessen te verwerken’, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!.

‘We vragen met aandrang aan de Vlaamse Regering en het parlement om zo snel mogelijk aangepaste eindtermen te voorzien zodat we klaar geraken tegen september 2024. En dat daarbij rekening gehouden wordt met het vele werk dat onze leraren reeds verzet hebben, zodat dat niet verloren is.’

Katholiek Onderwijs: ‘heel tevreden dat het Grondwettelijk Hof onze verzuchtingen erkent’

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal in de komende dagen het arrest van het Grondwettelijk Hof grondig bestuderen, en vervolgens uitgebreider communiceren naar haar leden via inforondes en nieuwsbrieven.

In een eerste reactie zegt Mgr. Johan Bonny, voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ‘We zijn verheugd dat de checks and balances van onze rechtstaat goed werken. Ondertussen krijgen we heel veel opgeluchte reacties uit ons netwerk van besturen, directies en leraren. Dit laat ons toe om vanuit vrijheid aan de kwaliteit van onderwijs verder te werken, overtuigd van de professionaliteit van leraren en schoolleiders.’

‘We zijn heel tevreden dat het Grondwettelijk Hof onze verzuchtingen erkent’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Daardoor krijgen scholen en leraren opnieuw de ruimte die ze nodig hebben om onze leerlingen vanuit het eigen pedagogisch project kwaliteitsvol onderwijs te bieden.’

Toch betreurt de topman dat ze het proces hebben moeten voeren. ‘Al in 2020 hebben we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangeboden om samen met de overheid die set eindtermen grondig te versoberen. Vandaag herhalen we het aanbod om aan nieuwe eindtermen te werken. Ondertussen zullen we, onder meer via onze nieuwe leerplannen, onze scholen zo goed mogelijk bijstaan in de overgangsperiode die nu aanbreekt.’

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA): ‘Wie dit een goede zaak noemt dwaalt’

‘Zij die de vernietiging van de nieuwe eindtermen een “goede zaak” noemen dwalen’, meent N-VA-parlementslid Koen Daniëls. ‘Zij die trots of zelfs blij zijn dat nieuwe en actuele doelen voor ons onderwijs, onze leerlingen en het Vlaanderen van de toekomst juridisch worden vernietigd, geeft aan hoeveel – of hoe weinig – deze mensen wakker liggen van de onderwijskwaliteit.’

Volgens Daniëls strookt de beslissing niet met alle alarmsignalen van de laatste weken, maanden en jaren. ‘Consequent kan ik deze politici ook niet noemen, aangezien zij deze eindtermen zelf recent nog goedgekeurd hebben.’ De onderwijsvrijheid is geen vrijgeleide om de dalende onderwijskwaliteit niet aan te pakken, meent Daniëls.

‘Merk trouwens op dat het Grondwettelijk Hof geen enkele uitspraak heeft gedaan over de inhoud van de eindtermen’, merkt Daniëls op. Volgens hem waren die een houvast over wat als minimum geldt. ‘We kunnen niet op onze lauweren rusten en zullen eerstdaags opnieuw aan de slag moeten om nieuwe eindtermen te maken’, besluit hij.

Steinerscholen tevreden

De Federatie Steinerscholen, die mee naar het Grondwettelijk Hof stapten reageren tevreden op de uitspraak. ‘Een uitgebreide set eindtermen is geen garantie voor onderwijskwaliteit’, vindt de Federatie. Dit arrest is een ‘signaal ten voordele van de gekwalificeerde en autonome leerkracht’.

Volgens de Steinerscholen moet nu worden gewerkt worden aan nieuwe eindtermen, die de toets van de grondwet wel doorstaan. Met motiverende doelen en sober geformuleerde eindtermen, zo menen ze. Ze zijn ook tevreden dat het belang van competenties erkend wordt. ‘Competenties zijn een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes.’