Podcasttips | Op de koffie bij een Brit die Amerika wil herenigen

De Britse podcastmaker Jon Ronson doet een nobele poging om de Amerikaanse ‘cultuuroorlogen’ te bedaren. Het Nederlandse Future affairs duikt in ons bewustzijn. This is dating brengt podcasting een stapje dichter bij reality-tv.

Terwijl we tegen een tropisch weekend aankijken, verdroogt onze grond steeds meer. Dat heeft verregaande gevolgen. In het Limburgse Rukkelingen-Loon scheuren huizen en ook elders in Vlaanderen verzakken woningen. Audioreporter Piet Martens praat met de bewoners die de nachtmerrie meemaakten: een huis dat verzakt en scheurt.

In cultuurpodcast Radar ging het er een stuk luchtiger aan toe. In de feelgoodreeks Minx op Streamz zagen we 18 piemels vrolijk auditie doen voor de centerfold van een fictief vrouwenblad uit de jaren 70. Tiens, dachten we, heeft televisiefictie de blootgrens nu verlegd naar de piemel? En als dat zo is, was de penis dan aan bevrijding toe of is het een goedkope manier om aandacht te genereren? Mediaredacteur Valerie Droeven en ik zetten er een boompje over op.

1. Jon Ronson doet een poging om de Amerikanse ‘cultuuroorlogen’ te bedaren

‘Hoe zijn we zover gekomen dat we elke discussie uitvechten op een duizelingwekkende, disfunctionele manier? Dat is de vraag die ik probeer te beantwoorden’, vertelt Jon Ronson in een exclusief gesprek met De Standaard. Zijn antwoord? Een achtdelige podcastreeks die unaniem geprezen wordt als blusmiddel voor de meest verhitte kwesties.

Journalist Pim Raes beluisterde alle afleveringen en merkte hoe de Britse podcastmaker op ingenieuze wijze de angel uit het debat haalt. Dat doet Ronson door de focus te verleggen naar de menselijke verhalen achter splijtzwammen als abortus of lgbti-rechten. Een verademing, vond Raes die net als Ronson vanuit Europa naar de Big Apple verhuisde. Beiden trekken grote ogen bij de intensiteit waarmee Amerikanen zich begraven in het eigen gelijk.

‘Het debat is zo verhit dat ik er als conflict-vermijdende ­introvert geen deel van wil zijn’, vertelt Ronson hem. Maar dat heeft ook een keerzijde. ‘Het ergste van al is dat de mensen die de touwtjes in handen hebben, wellicht net beogen dat ­niemand nog zijn mond durft open te doen.’ Ronson heeft dat slim omzeild door de heikele kwesties te ‘de-emotionaliseren’. En het is nog geweldig leuk om naar te luisteren ook.

2. Wat je dacht te weten over je bewustzijn, is allicht achterhaald

Nee, het AI-systeem van Google heeft geen zelfbewustzijn verworven. Google-werknemer Blake Lemoine kwam nochtans tot die conclusie na maandenlange chatsessies met het AI-systeem Lamda. Hij liet zich allicht om de tuin leiden door het ‘Eliza-effect’. Dat houdt in dat we geneigd zijn om menselijke eigenschappen toe te schrijven aan computers. Het incident veroorzaakt heel wat deining binnen de tech-wereld, want de razendsnelle evoluties op het vlak van AI roepen wel degelijk vragen op.

Maar ook onze kennis over wat een bewustzijn precies inhoudt, staat niet stil. ‘De inzichten over deze eeuwige vraag zijn de voorbije jaren totaal aan het veranderen’, zegt journalist Wouter van Noort in NRC-wetenschapspodcast Future affairs. Lang dacht hij dat het bewustzijn ‘alleen maar’ een product is van ons brein, maar nieuwe inzichten vanuit de neurologie, de evolutiebiologie en de kwantumfysica komen tot radicaal andere ideeën. Samen met filosoof Jessica van der Schalk onderzoekt hij ‘dit mysterie’ in vijf afleveringen. Misschien kijk je na het beluisteren wel helemaal anders aan tegen het AI-incident bij Google.

3. ‘This is dating’: een datingpodcast met een vleugje realitytelevisie

Van Blind date en The bachelor tot First dates: de datende mens blijft fascineren. Geen wonder dat het concept ook aanslaat als podcast. Zo kon je drie jaar geleden het liefdesleven van drie Amsterdamse singles op de voet volgen in Datevermaak. Een nieuwe Amerikaanse podcast doet iets gelijkaardigs en werd - uiteraard - een hit. This is datingstelt je voor aan singles Virginia, Aziz, Khan en Amanda en neemt je mee op hun blind dates op Zoom.

Wat deze podcast onderscheidt van de vele anderen, is het realitytelevisie-randje. Het is strak geformatteerd, met een datingcoach en een host die de kandidaten bij hun dates begeleiden. Zij leveren als een Grieks koor commentaar op de ontmoetingen. De bedoeling is ook dat je er iets van opsteekt, want datingcoach Logan Ury is gedragstherapeute en kwistig met inzichten over de moderne liefde.

Als dat een Esther Perelletje doet rinkelen, is dat geen toeval. This is dating komt uit dezelfde stal als Where should we begin, de podcast die van Perel de beroemdste relatietherapeute ter wereld maakte. Maar voorts moest ik ook denken aan Seks verandert alles van Het Nieuwsblad. Relatie-expert Rikka Ponnet neemt daarbij een bedkwestie als lokkertje om liefdesgedrag te dissecteren. Dat is hier niet anders, met een eerste date als smakelijke lokwortel.

