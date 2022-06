Minister Weyts reageert op vernietiging eindtermen: ‘Alles bij het oude laten is nu geen optie’

‘Een opdoffer’, zo noemt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de beslissing van het Grondwettelijk Hof om de eindtermen van het tweede en derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

‘Onze onderwijskwaliteit daalt al 20 jaar, blijkt uit elke peiling en onderzoek. Er móet íets veranderen en eindtermen zijn het enige instrument van de overheid om de lat hoger te leggen’, reageert de minister. ‘We hebben met de nieuwe eindtermen de lat hoger gelegd en we hebben dat gedaan met een heel breed draagvlak. De eindtermen werden ontwikkeld door vertegenwoordigers van de koepels, door leerkrachten en door experts – los van de politiek.’

Vervolgens werden ze zonder één tegenstem goedgekeurd in het Vlaams Parlement, maakt de minister zich sterk. ‘Het is een opdoffer als zelfs deze werkwijze niet meer mogelijk is. Alles bij het oude laten is nu geen optie. We moeten de lat hoger leggen: dat zijn we onze leerlingen, leerkrachten en ouders verplicht – maar evengoed onze hele samenleving.’

Nog drie jaar

Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft volgens Weyts geen onmiddellijke gevolgen. ‘De huidige eindtermen blijven nog drie schooljaren van kracht. De schoolteams kunnen op 1 september nog altijd met de eindtermen aan de slag.’

De minister roept nu de onderwijspartners op om samen te werken aan nieuwe, aangescherpte eindtermen die de lat hoger leggen. ‘Laat ons meteen ook werk maken van nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs, die focussen op Nederlands en Wiskunde’, voegt Weyts toe.