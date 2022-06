Podcast | 50 jaar na Watergate: heeft de bestorming Capitool dezelfde impact?

Het woord ‘kantelpunt’ mag je niet te lichtzinnig gebruiken, maar dag op dag 50 jaar geleden was er een schandaal dat je wel zo kan noemen: het Watergateschandaal. Dat leidt tot het ontslag van president Nixon, en verandert de Amerikaanse politiek voorgoed. Anderhalf jaar geleden was er nog zo’n kantelpunt.

De bestorming van het Capitool in Washington D.C., op 6 januari 2021 wordt, net zoals het Watergateschandaal, onderzocht in een parlementaire onderzoekscommissie. Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de twee incidenten? En leidt deze onderzoekscommissie opnieuw tot een politieke aardschok? Amerikakenner Steven De Foer geeft tekst en uitleg.

