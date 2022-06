Kevin Spacey daagt op aan Britse rechtbank

Hollywoodacteur Kevin Spacey verscheen in Londen voor de rechtbank, waar hij zich moet verantwoorden voor vier klachten van aanranding bij drie mannen.

Belaagd door fotografen, maar glimlachend wandelde Kevin Spacey van een zilveren Mercedes naar het Westminster Magistrates’ Court in Londen. Daar zal hij terechtstaan voor vier klachten van aanranding bij drie mannen in het Verenigd Koninkrijk. De gevallen deden zich voor tussen 2005 en 2013, toen hij artistiek directeur was van het beroemde Old Vic Theatre in Londen.

De 62-jarige Oscarwinnaar ontkent alle beschuldigingen. Vorige maand nog vertelde hij op de Amerikaanse nieuwszender ABC dat hij er alle vertrouwen in had dat het proces zijn onschuld zou bewijzen. Zover kwam het nog niet. Vandaag moest Kevin Spacey Fowler, zoals hij staat ingeschreven, alleen zijn naam, geboortedatum en adres geven. Zo moest hij verduidelijken dat hij niet wil aangesproken worden met de achternaam die hij sinds geboorte draagt, Fowler, maar met de naam waarmee de wereld hem kent sinds hij zijn tweede naam als achternaam begon te gebruiken.

De openbaar aanklager vroeg om maatregelen te treffen opdat Spacey het Verenigd Koninkrijk niet meer zou kunnen verlaten. Dat gebeurde vanuit de bezorgdheid dat de acteur zijn straf zou willen ontlopen. De rechtbank ging daar niet op in, omdat Spacey tot nu toe actief meewerkte met het onderzoek in de VS en vrijwillig opdaagde in de Londense rechtszaal. Er werd aangevoerd dat Spacey veel moet reizen om te kunnen werken en dat hij familie en een hond heeft in de VS. Vervolgens werd een datum voor de volgende hoorzitting bepaald: 14 juli. Maar zelfs dan nog wordt de eigenlijke rechtszaak pas een pak later verwacht, omdat het Britse gerecht met een enorme achterstand kampt.

Zeldzame zaak

De eerste klachten tegen Spacey doken op in 2017, in de nasleep van het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein. De acteur Anthony Rapp zei toen dat de 26-jarige Spacey hem aanrandde toen hij 14 jaar oud was. Vanaf dan kwamen verschillende getuigenissen bovendrijven, zowel in de VS als in het Verenigd Koninkrijk. Pas vijf jaar later vindt het eerste proces plaats. Het is meteen ook een van de weinige Metoo-zaken rond een beroemdheid die leiden tot criminele vervolging. Ook Weinstein en Bill Cosby werden vervolgd.

Spacey won een Oscar voor zijn bijrol in The usual suspects en een voor zijn hoofdrol in American beauty. Maar na de beschuldigingen werd hij geschrapt van het laatste seizoen van House of cards. Ridley Scott gomde hem bovendien weg uit zijn film All the money in the world en liet zijn scènes opnieuw opnemen met Christopher Plummer in zijn rol.