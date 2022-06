Piloten en cabinepersoneel Brussels Airlines gaan volgende week drie dagen staken

Na de piloten van Brussels Airlines heeft ook het cabinepersoneel een stakingsaanzegging ingediend. Omdat er volgens de bonden niet genoeg maatregelen worden genomen om de werkdruk te verlagen, willen ze 23, 24 en 25 juni het werk neerleggen.

Bij Brussels Airlines wil zowel het cabine- als cockpitpersoneel volgende week van donderdag tot zaterdag (23, 24 en 25 juni) staken. Nadat de piloten eerder al hun intenties hadden bekendgemaakt, heeft ook het cabinepersoneel donderdag een stakingsaanzegging ingediend, omdat de directie volgens de vakbonden niet voldoende maatregelen wil nemen om de werkdruk voor hen te verlagen.

‘De directie erkent dat er te weinig personeel in dienst is om de geprogrammeerde vluchten in de maanden juli, augustus en september uit te voeren’, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een persbericht. Maar ze wil geen structurele maatregelen nemen om dit aan te pakken, klinkt het. Bovendien zou nu ook blijken dat het vliegend personeel niet correct werd betaald en dat het werkrooster alweer te laat werd gepubliceerd, zeggen de bonden. ‘We stellen ons ernstige vragen bij het functioneren van het management in dit bedrijf’, klinkt het.

Woensdag was er opnieuw overlegd tussen directie en vakbonden over de werkdruk voor het cabinepersoneel, in de hoop dat een staking alsnog vermeden kon worden. De directie heeft daarbij voorgesteld om een premie toe te kennen voor deze zomer, maar ‘het vliegend personeel heeft nooit geld gevraagd om hun problemen op te lossen’, zeggen de bonden. De vakbonden hebben nu na onderling overleg (en consultatie van de achterban) beslist om een stakingsaanzegging in te dienen voor het cabinepersoneel. Tenzij de directie alsnog met ‘structurele ingrepen’ komt, zal het samen met de piloten (die eerder een stakingsaanzegging hebben ingediend) volgende week drie dagen staken, zegt Tim Roelandt, afgevaardigde van de liberale vakbond ACLVB.

Bij Brussels Airlines zelf was voorlopig nog niemand bereikbaar voor commentaar.

• Piloten Brussels Airlines van plan om te staken

Geschrapte vluchten

De nieuwe stakingsaanzegging brengt het sociaal conflict binnen de luchtvaartmaatschappij naar een nieuw kookpunt. Vorige week nog maakte Brussels Airlines bekend dat het deze zomer 148 vluchten schrapt om de werkdruk te verlichten, maar dat voorstel bood ‘geen structurele oplossing’, zei vakbondsafgevaardigde Paul Beukenhout (ACV Puls) toen. ‘De rusttijden zijn de kern van het probleem, maar daar mag niet aan worden getornd.’

Daarvoor zou moeten worden ingebroken in de cao die in de zomer van 2020 is onderhandeld, toen het bedrijf een zware herstructurering moest ondergaan en werd gered met een staatslening. Nu het aantal boekingen weer oppikt, willen de bonden dat er opnieuw aan die afspraken kan worden gesleuteld, maar volgens de directie is daar geen ruimte voor, omdat het bedrijf nog steeds in de rode cijfers vliegt.