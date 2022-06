Nederlandse reissector sleept luchthaven Schiphol voor rechter wegens chaos

De Nederlandse reisbranchevereniging ANVR sleept de luchthaven van Schiphol voor de rechter. De organisatie wil de geleden schade als gevolg van de chaos op de luchthaven op Schiphol verhalen.

Dat nieuws bevestigde ANVR-directeur Frank Oostdam aan het Nederlandse persagentschap ANP na berichtgeving door de krant AD.

De ANVR vreest dat een groot aantal reisorganisaties failliet kan gaan als gevolg van de problemen. Ook omdat reisorganisaties wettelijk verplicht zijn om de kosten voor het annuleren van vakanties op zich te nemen. De vraag daarbij is of alle gemaakte kosten, zoals die van hotels en excursies door het annuleren van vakanties, wel allemaal verhaald kunnen worden. Zeker omdat voor vrijwel alle bedrijven in de reisbranche geldt dat ze weinig vet op de botten hebben na twee jaar van ‘corona-ellende’, zo klinkt het.

Ook op andere Europese luchthavens, waaronder die in Zaventem, heerst onzekerheid vlak voor de zomervakantie. Zo hangt bij Brussels Airlines ook een staking in de lucht.