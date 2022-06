Stadsbestuur Antwerpen wist niets af van brief die problemen op werf signaleerde

De brief van het stabiliteitsbureau is nooit in handen gekomen van het Antwerps stadsbestuur. Dat bevestigt schepen voor Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) aan Gazet Van Antwerpen.

Uit een brief van studiebureau Establis aan hoofdaannemer Democo, die De Standaard kon inkijken, blijkt dat het al langer bekend was dat er problemen waren met de veiligheid op de werf. Toch werd niet ingegrepen. Het schoolgebouw stortte vorig jaar in en daarbij kwamen vijf buitenlandse arbeiders om het leven. Drie maanden later zouden kinderen er hun schooljaar beginnen.

• Commentaar | Het waren toch maar anonieme bouwvakkers

Het Antwerps stadsbestuur stelt nu zijn vertrouwen in het gerechtelijke onderzoek. Omdat dat onderzoek nog loopt, geeft schepen De Ridder liever geen commentaar aan de pers. Als schepen van Ruimtelijke Ordening, staat zij het nauwst in contact met AG Vespa, het onafhankelijke gemeentebedrijf voor vastgoed van de stad Antwerpen.

‘Als de feiten bewezen zouden worden, past niets anders dan uiterste verontwaardiging. De verantwoordelijkheden in de keten moeten volledig in kaart worden gebracht. Dit is de rechtsstaat verschuldigd aan de slachtoffers en de nabestaanden.’ Die reactie sluit nauw aan bij een eerdere reactie van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

In een brief signaleerde studiebureau Establis dat de gebruikte gewicht v het gewicht van de vloeren en wanden niet konden dragen

Systeemfout

Joris Giebens, lid van de raad van bestuur van het Antwerpse vastgoedbedrijf Vespa luidt bij Gazet Van Antwerpen alarm over een ‘systeemfout’. Het Antwerpse vastgoedbedrijf laat te veel begaan, vindt hij. ‘Het komt er op neer dat een aannemer wordt aangesteld. Hem wordt gevraagd om de stad op de hoogte te houden als het gebouw af is.’

Volgens Giebens was opdrachtgever AG Vespa nooit aanwezig op werfvergaderingen. Giebens wil bouwprojecten voor de stad daarom niet langer uitbesteden. Antwerpen moet met Vespa de werven nauw opvolgen, zo pleit hij.