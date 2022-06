Duitse bondskanselier Scholz, Frans president Macron en Italiaanse premier Draghi zijn deze voormiddag aangekomen in Kiev. ‘We willen niet alleen solidariteit tonen, maar ook verzekeren dat onze hulp voortgezet wordt.’

Na een rit op de nachttrein uit Polen kwamen de drie deze voormiddag aan in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Vlak na aankomst zou het luchtalarm zijn afgegaan, maar dat stond een bezoek aan Irpin, de voorstad van Kiev die deels verwoest werd, niet in de weg. Irpin is een van de voorsteden waar Russische troepen - net als in het naburige Boetsja - slachtpartijen aanrichtten onder de burgerbevolking. Na de terugtrekking van de Russische troepen eind maart werden er zo’n 300 dode burgers aangetroffen.

Het is het eerste bezoek aan de Oekraïense hoofdstad van de drie staatshoofden. Iets wat zowel bij Macron als Scholz gevoelig lag. Beiden kregen kritiek op hun beleid rond de oorlog in Oekraïne. Naast de leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië is ondertussen ook de Roemeense president Klaus Iohannis donderdagochtend in Kiev aangekomen.

Duits bondskanselier Olaf Scholz heeft Oekraïne nog eens verzekerd van zijn volledige steun in de strijd tegen de Russische invasie. ‘Het is belangrijk als de leiders van de drie grote landen die er al bij waren bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap nu naar Kiev gaan, en in deze zeer bijzondere oorlogssituatie hun steun voor Oekraïne en zijn burgers tonen’, klinkt het. ‘We willen niet alleen solidariteit tonen, maar ook verzekeren dat de hulp die we organiseren - financieel, humanitair, maar ook als het om wapens gaat - voortgezet wordt’, klinkt het verder nog. Die hulp zal zo lang blijven duren ‘als nodig voor de onafhankelijkheidsstrijd van Oekraïne’.

Verwacht wordt dat ze samen met Oekraïens president Zelenski ook de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU zullen bespreken.

Daarnaast zal Zelenski naar alle waarschijnlijkheid meer wapens vragen. Wat de Europese leiders precies zullen toezeggen, is momenteel niet geweten.