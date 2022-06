Jumbo-Visma stapt uit Ronde van Zwitserland na positieve coronatest

Wielerploeg Jumbo-Visma gaat niet van start in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland na een positieve coronatest. Er rijden in Zwitserland geen landgenoten mee voor het team van onder meer Wout van Aert.

Van de verwachte Tourploeg stonden in Zwitserland onder meer Sep Kuss en de Australiër Rohan Dennis aan de start. Voor het overige stonden ook vijf Nederlanders aan de start: Gesink, Eenkhoorn, Roosen, Teunissen en Sam Oomen. Bij wie de besmetting is vastgesteld – een renner of iemand uit de omkadering – is niet gecommuniceerd.