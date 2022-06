Vrouw (18) overleden na aanrijding door trein aan gesloten overweg

In Geraardsbergen is een jonge vrouw van 18 jaar aangereden door een trein en om het leven gekomen. Dat bevestigen de hulpdiensten en Infrabel. Het slachtoffer liep volgens de eerste vaststellingen voorbij de gesloten slagboom en werd gegrepen door een doorrijdende trein.

Het ongeval gebeurde rond 6.45 uur aan de overweg in de Moenebroekstraat ter hoogte van het station van Schendelbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen. Volgens de eerste gegevens wou een jonge vrouw nog snel de overweg oversteken, maar kwam er op dat moment een doorrijdende trein aan. Het slachtoffer werd aangereden en overleed ter plaatse.

Het ging om een trein van Denderleeuw naar Geraardsbergen, zegt Thomas Baeken van Infrabel. ‘Het was een trein in doorrit, die dus niet stopte in het station van Schendelbeke. De overweg functioneerde normaal, het gaat om een tragisch ongeval. Door het ongeval rijden er geen treinen tussen Ninove en Geraardsbergen. De NMBS verwijst reizigers door naar de busdienst van De Lijn.’ De hinder duurt vermoedelijk tot de middag.

Tweede dodelijk slachtoffer deze week

Het is het tweede ongeluk op korte tijd: in de nacht van dinsdag op woensdag kwam om enkele minuten na middernacht een spoorarbeider om het leven bij een aanrijding door een trein vlak bij het station van Wetteren. Een andere arbeider raakte zwaargewond en ligt momenteel in het UZ in Gent. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar vermoedelijk stonden de twee mannen te dicht bij de sporen tijdens de voorbereidende werken aan de seininrichting aan het station van Wetteren.

‘Er was een werkvenster gepland van 20 voor 1 tot 20 na 4’, klonk het bij NMBS gisteren. Waarom de arbeiders, die werkten voor een onderaannemer van een aannemer van TUC Rail, een dochteronderneming van Infrabel, toch vroeger aan het werk gegaan zijn, zal onderzoek moeten uitwijzen.

De overleden arbeider was een 31-jarige man en de zwaargewonde is een 21-jarige man. Beiden hebben de Bulgaarse nationaliteit en geen gekende woonplaats in België. Dat zegt het Gentse arbeidsauditoraat aan persagentschap Belga.