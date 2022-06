Tijdens een debat in de Nederlandse Tweede Kamer heeft fractieleider Sophie Hermans (VVD) het even moeilijk gekregen door een persoonlijke uithaal van PVV-leider Geert Wilders. Die noemde Hermans ‘de tassendrager’ van premier Mark Rutte. Duidelijk geëmotioneerd diende ze Wilders van repliek, wat een luid applaus in de Kamer uitlokte.

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat door uitspraken van Geert Wilders in de Tweede Kamer. Ook premier Rutte ging al met hem in de clinch: