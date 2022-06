Vicepremier Petra De Sutter (Groen) noemt de snelheidsbeperking een ‘logisch voorstel’ van de experts en wil het bespreken binnen de regering. Maar het animo bij haar Vlaamse regeringspartners is klein.

Beperk de snelheid op de snelwegen tot 100 km per uur. Dat was het meest opvallende voorstel van de federale koopkracht-expertengroep die premier Alexander De Croo (Open VLD) eind april in het leven ...