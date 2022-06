KBC zet nieuwe stap met digitale munt Kate Coin

KBC Bank pakt uit met een eigen op blockchain gebaseerde digitale munt, Kate coin. Die wordt deze zondag uitgetest op Werchter Boutique. Het concept biedt mogelijkheden voor marketing en levert ook gebruikersvoordelen op.

De op blockchain gebaseerde digitale munt van KBC, de Kate coin, is een munt die op maat geprogrammeerd wordt. De munt kan gebruikt worden als een moderne kortingbon die of een beloningsprogramma dat eenvoudig te gelde gemaakt kan worden, maar in theorie gaan de mogelijkheden heel ver.

De Kate coin bouwt verder op de digitale assistent Kate in de app van KBC Mobile. Die zal de gebruikers van de KBC-app begeleiden in het gebruik van de Kate coins.

‘Kate coin is geen cryptomunt maar digitaal geld gebaseerd op de blockchain’, zegt Johan Thijs, ceo van KBC Groep. KBC verwacht dat in de nabije toekomst allerlei toepassingen ontwikkeld worden via de techniek van programmeerbare munten. Kate coin zal in een eerste fase enkel binnen het eigen KBC eco-systeem worden gebruikt. Zeg maar voor aankoop van producten en diensten van KBC Bank, KBC verzekering, KBC Lease, VAB Reisbijstand en producten van reisagent Omnia.

Digitale kortingbonnen

In een volgende fase zal de Kate coin ook gebruikt worden als betaalmiddel in andere ecosystemen. KBC kan op vraag van partners allerlei Kate coins op maat programmeren als digitale munt. ‘We zouden een contract kunnen afsluiten met een bedrijf dat klimaatvriendelijke voedingsproducten maakt. KBC-klanten zouden de CO2-gunstige producten kunnen kopen met een Kate coin, met speciale korting. Kate zou zelfs pushberichten kunnen uitsturen als de klant in de buurt van een winkel is die deze producten verkoopt of aangeven hoe lang de korting nog loopt’, zegt Thijs.

De techniek laat toe om munten op maat te programmeren voor allerlei doelstellingen zoals marketingacties, loyauteitsbonussen, beloningsacties, enz. Die vervangen dan bv klassieke kortingbonnen. In de programmatie kun je onder meer de duur van de promotieactie bepalen. De coin kan niet omgeruild worden in euro’s of gebruikt worden om andere goederen of diensten te kopen. KBC kan zo zijn 1,8 miljoen gebruikers van de app KBC Mobile uitspelen om digitale munten te creëren op vraag van andere bedrijven.

Kate coin als drankbonnetje

Klanten van KBC kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de mogelijkheden van de Kate coin. Wie toestemming geeft, krijgt de coins automatisch in een Kate coin wallet in de app. Kate zelf houdt de klanten op de hoogte waarvoor ze de coins kunnen gebruiken en hoe lang ze geldig zijn. De Kate coins zijn achterliggend volledig afgedekt door KBC met euro’s (1 coin is 1 euro).

Volgens KBC is de lancering van de programmeerbare munt op blockchaintechnologie een Europese primeur. KBC heeft in Leuven al sinds vorig jaar een test lopen waarbij een digitale munt gebruikt kan worden om een elektrische auto op te laden.

8.000 KBC-medewerkers zullen de Kate coin tijdens Werchter Boutique op zondag 19 juni uitgebreid testen en er hun hapjes en drankjes mee betalen. ‘Geen gedoe met drank- en eetbonnetjes die je op voorhand moet kopen en waarvan je er na afloop gegarandeerd nog over hebt’, zegt Thijs. De Kate coin voor Werchter Boutique zal enkel daar gebruikt kunnen worden. Het is bedoeld als test of het blockchainplatform een groot aantal kleine transacties in een relatief beperkt tijdsbestek vlot en correct verwerkt.

Innovatie

KBC is nu al in contact met verschillende bedrijven die geïnteresseerd zijn om (marketing)acties op te zetten met de digitale munt van KBC als betaalmiddel. De innovatie van KBC illustreert dat de bank zelf voorop wil blijven in de digitale en financiële wereld in plaats van het innovatiemonopolie aan technologiebedrijven te laten.