Microsoft begraaft Internet Explorer na 27 jaar

Wie het internet wil afromen, kan dat vanaf vandaag niet langer met de webbrowser Internet Explorer doen. Moederbedrijf Microsoft trekt de stekker eruit. Daarmee komt een einde aan 27 jaar computergeschiedenis.

Het werd een stille dood voor Internet Explorer. De browser, die in 1995 het licht zag en ooit gold als toonaangevende internetter, telt amper nog gebruikers. Zijn opvolger, Microsoft Edge, loopt zich al enkele jaren warm en neemt nu de laatste Explorergebruikers onder zijn vleugels.

Internet Explorer was al een tijdje ‘de zieke man’ onder de browsers. In internetmemes was zijn traagheid vaak het onderwerp voor spot. Wanneer een website onvoldoende functioneerde in de browser, werd ook steevast aangeraden om via concurrenten Google Chrome, FireFox of Opera te proberen.

Marktaandeel richting nul

In zijn gloriejaren gidste Internet Explorer zo’n 90 procent van de internetgebruikers door het wereldwijde web. Wie een computer kocht met een besturingsprogramma van Microsoft, kreeg daar standaard Internet Explorer bij geleverd. In de eerste jaren van het internet waren er amper uitdagers.

Microsoft-oprichter Bill Gates stelt een vierde, herwerkte versie van Internet Explorer voor in 1997 Foto: Reuters

Maar dat geluk was van korte duur. Het marktaandeel van de pionierbrowser nam stelselmatig af, bijvoorbeeld door de komst van FireFox (2002) en Google Chrome (2008). Vandaag geldt Google Chrome als onbetwiste leider op de desktop.

Ook de opkomst van internet op tablets en gsm’s stuurde het browsergebruik bij. Zo krijgen Apple-gebruikers ‘Safari’ voorgeschoteld. Android, een belangrijk besturingssysteem op niet-Appletelefoons, ondersteunt dan weer geen Internet Explorer. Dat duwde het aantal Explorergebruikers nog feller naar beneden. De animo onder webdevellopers om zich uit te sloven voor een site die kan werken op Internet Explorer, nam al even snel af.

In zijn 27-jarig bestaan kreeg de browser klap na klap, zonder daar telkens van te kunnen bekomen. 15 juni 2022 was daardoor de eerste dag zonder het Microsoft-kind waarmee de meesten onder ons hun eerste stappen op het internet hebben gezet.