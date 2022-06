Leren jassen in de kast en headbangen met zonnehoedjes: Rode Kruis roept Graspopgangers op om zich te kleden op de hitte

Het wordt snikheet dit weekend. Om incidenten te vermijden, roept het Rode Kruis bezoekers van metalfestival Graspop op om hun vestimentaire code om te gooien. Komen de metalfans straks massaal af in korte witte broek?

‘Hell bent for leather’, zal Judas Priest zaterdagavond – als het in de set wordt opgenomen –zingen op de Desselse festivalweide. Al dreigt de boodschap van de Britse metalpioniers in het water te vallen: het Rode Kruis ziet liever wat minder leer dit weekend. Witte kleren, korte broeken en lichte kleren moeten de festivalgangers veilig door het snikhete weekend loodsen. Met temperaturen tot 35 graden moeten de bezoekers van het Desselse metalwalhalla ook opletten met alcohol.

Judas Priest op graspop in 2015 Foto: DBA

‘Tegen Graspoppers zeggen dat ze geen bier mogen drinken, is zoals tegen een kat zeggen dat hij geen muizen mag vangen’, zegt Dessels burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) aan Het Belang van Limburg. Al heeft hij vertrouwen in de festivalgangers. ‘Het zijn geen kleine kinderen. We roepen hun op om veel te drinken, en dan liefst water.’ Of headbangen combineerbaar is met een zonnehoedje, zal dit weekend ook nog moeten blijken.

Water en zonnecrème

Toch zal niet alle verantwoordelijkheid bij de festivalganger liggen. Ook de organisatie zal alles uit de kast halen om het festivalweekend veilig te laten verlopen. Zo zal er voldoende drinkbaar water zijn en zal er zonnecrème te koop zijn. Bovendien let de organisatie erop dat er genoeg plekken in de schaduw zijn.