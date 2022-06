Mads Pedersen sprint sneller dan de Belgen en wint openingsetappe Baloise Belgium tour

Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour gewonen in de sprint. Na een spannende openingsetappe was hij sneller dan Jasper Philipsen en Tim Wellens.

De openingsetappe van de Baloise Beglium Tour was er meteen één om van te smullen. Met eerst een lange aanloop door de Vlaamse ardennen, en daarna enkele plaatselijke rondes met odner ander berg Ten houte.

Ondanks verschillende pogingen gingen we toch met een grote groep naar de meet. Die groep zat vol met favorieten, waaronder JasperPhilipsen. Hij ging als eerste aan in de sprint, maar het was Mads Pedersen uiteindleijk de sterkste bleek. De Deen had een fietslengte voorsprong voor Tim Wellens.