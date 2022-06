Het Wuhan van de Zwarte Dood ligt in Kirgizië

‘Hier ligt geloofsgenoot Sanmaq begraven. Hij stierf aan de pest.’ Die boodschap staat gekerfd op een grafsteen die eind negentiende eeuw al door Russische archeologen werd gevonden in de buurt van het Ysykköl-meer, in het noorden van het Centraal-Aziatische land Kirgizië. De steen, opgegraven op de middeleeuwse begraafplaats van wat vroeger een bloeiende pleisterplaats langs de zijderoute was, vermeldt ook het sterftejaar: 1338.

Sanmaq, een christen, was echter niet de enige pestdode van dat jaar. In 1338 en ook in 1339 werd de nederzetting ongemeen hard getroffen. Van de ruim vierhonderd grafstenen die zijn gevonden vermelden er meer dan honderd een van beide jaren. De pest moet dus lelijk hebben huisgehouden in en rond Ysykköl, dat aan de voet ligt van de noordelijke uitlopers van het Tiensjangebergte.

Wat Wuhan was voor de coronapandemie, dat blijkt Ysykköl nu te zijn geweest voor de pest, de grootste epidemie die de mensheid ooit heeft getroffen en die tussen 1346 en 1353 minstens een derde van de Europese bevolking wegvaagde. Tot die conclusie komt een Brits-Duits team van archeologen, historici en genetici na nieuw onderzoek naar de vondsten uit Ysykköl, die al ruim een eeuw verspreid liggen over tientallen musea, voornamelijk in Rusland en Centraal-Azië.

Bij die vondsten zitten immers ook menselijke skeletresten, en daarin hebben de onderzoekers zowaar DNA van de pestbacterie, Yersinia pestis, kunnen isoleren. Uitlezing van de genetische code laat er geen twijfel over bestaan: de bacteriestam die de bevolking van Ysykköl in 1338 en 1339 decimeerde, vormde de kiem van de pestepidemie die tien jaar later dood en verderf zaaide in Europa.

Oorsprong

Daarmee is de oorsprong van de Zwarte Dood (of de ‘tweede grote pestepidemie’ zoals historici ze soms noemen, in navolging van de ‘eerste’ epidemie, de ‘Pest van Justinianus’ die het Oost-Romeinse Rijk in de zesde eeuw zwaar trof), finaal opgehelderd. Dat schrijven de vorsers woensdag in Nature. En daarmee kunnen alle concurrerende theorieën, zoals degene die stelt dat de roots van de Zwarte Dood nog veel oostelijker lagen, in China, op de schop.

Uit eerder DNA-onderzoek bij pestdoden uit de middeleeuwen was gebleken dat de stamboom van deze pestbacil vier grote vertakkingen heeft, allemaal ontstaan in de eerste helft van de veertiende eeuw. Enter het DNA dat de onderzoekers konden halen uit de tanden van enkele slachtoffers van de pestuitbraak in Ysykköl. Ook daarin vonden ze DNA terug van de pestbacterie. Meer bepaald van de bacteriestam waaruit de vier vertakkingen zijn voortgekomen.

Maar waar kwam deze bacteriestam dan vandaan (uit China, zouden adepten van de concurrerende oorsprongstheorie zeggen)? Uit het Tiensjangebergte, lezen we in het Nature-artikel. Knaagdieren die daar leven dragen immers vaak pestbacteriën in hun lichaam, en wel stammen die genetisch het dichtst aanleunen bij de bacteriestam uit Ysykköl. Vermoedelijk is een bewoner er ooit gebeten door een vlo die was overgesprongen van een knaagdier. Knaagdieren en vooral zwarte ratten (en hun vlooien) worden beschouwd als de hoofdverspreiders van de pest in Europa. Al zijn er ook wetenschappers die menen dat de pest werd overgebracht van mens tot mens, via mensenvlooien- en luizen.

Handelsroutes

Op welke manier de ziekte zich ook heeft verspreid, het was dankzij de handelsroutes die door Ysykköl liepen dat de pestbacil snel zijn weg vond naar het westen. In 1346 kwam hij aan in Kaffa, een Genuese handelspost op de Krim. Het is daar dat de bekende geschiedenis van de Zwarte Dood begint. Philip Slavin, historicus aan de universiteit van Stirling (Groot-Brittannië) en medeauteur van het Nature-artikel, twijfelt er niet aan dat handel ook al een cruciale factor was in de eerste fase van de verspreiding van de pest, de route van het Tiensjangebergte tot de kust van de Zwarte Zee. ‘Er lagen honderden nederzettingen op dat deel van de zijderoute, en daartussen werd intensief handelgedreven. In Ysykköl zijn parels gevonden afkomstig uit de Stille en de Indische Oceaan, koraal uit de Middellandse Zee en munten uit het huidige Iran en Afghanistan.’

Waar handel de motor was van de verspreiding van de pest zowel in Europa als in Azië, lijkt de dodentol toch vooral bij ons groot te zijn geweest. Volgens Johannes Krause, evolutionair antropoloog aan het Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena (Duitsland) en eveneens medeauteur, was er sprake van een perfecte storm. ‘Europa had al sinds de achtste eeuw geen grote pestuitbraak meer gekend, waardoor er nauwelijks immuniteit was. Bovendien vond de pestbacterie met de zwarte rat die toen wijdverspreid was over het continent een ideale transporteur.’