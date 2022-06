Vlaming is vaak nieuwsmoe

Het Reuters Institute doet jaarlijks een studie over de nieuwsconsumptie. Dit jaar werden 93.000 mensen uit 46 landen (waarvan ruim de helft in Europa) online bevraagd. Dat gebeurde eind januari en begin februari, dus net voor de Russische inval in Oekraïne.

38% van de ondervraagden zegt dat ze soms of vaak het nieuws vermijden. Dat is meer dan vijf jaar geleden, toen zei maar 29% dat ze dat doen. In Vlaanderen is dat percentage nog opvallend veel hoger: 64% van de Vlamingen mijdt soms of vaak het nieuws. Veel geciteerde redenen: vooral dat er te veel berichtgeving is over onderwerpen als politiek en het coronavirus, maar ook dat het nieuws een negatieve invloed heeft op je gemoed en dat het nieuws onbetrouwbaar en partijdig zou zijn.

Polarisering doet vertrouwen dalen

In de meeste landen is het vertrouwen van het publiek in het nieuws dat hen wordt aangeboden gedaald. Dat vertrouwen was in 2020, tijdens de corona-pandemie, wat gestegen. Volgens het Reuters Institute kwam dat doordat de pandemie de noodzaak van betrouwbare media benadrukte. Die vooruitgang gaat nu deels verloren. Op de langere termijn blijft de trend dus dalend, volgens het Reuters Institute. Dat zou te maken hebben met de toegenomen polarisering in heel wat landen.

Wereldwijd zegt 42 procent dat ze het meeste nieuws meestal vertrouwen. ‘Grote aantallen mensen hebben de indruk dat de media te veel politieke invloed ondergaan en slechts een kleine minderheid gelooft dat de meeste nieuwsorganisaties het goed van de samenleving laten voorgaan op hun eigen commercieel belang’, schrijft Rasmus Kleis Nielsen, directeur van het Reuters Institute, in het rapport.

Laagste vertrouwen in VS, hoogste in Finland

Het laagst is dat vertrouwen in de Verenigde Staten: slechts 26% heeft daar een goed oog in de kwaliteit van het aangeboden nieuws. In ons land is er een opvallend verschil tussen het noorden en het zuiden: 57% van de Vlamingen heeft in het algemeen vertrouwen in het nieuws, slechts 43% van de Franstaligen heeft dat. Gemiddeld heeft net iets meer dan de helft van de Belgen, 51%, vertrouwen in het nieuws. Dat percentage ligt iets lager dan vorig jaar, maar hoger dan in 2020 en op hetzelfde niveau als in 2016. Bij de Finnen ligt het percentage het hoogst: 69% van hen heeft vertrouwen.

Het rapport noteert ook dat jongere mensen over het algemeen een minder sterke band hebben met nieuwsmerken. Ze krijgen toegang tot het nieuws via platforms als Tiktok en andere sociale media. Over het algemeen daalt de consumptie van traditionele media zoals televisie en gedrukte kranten, de consumptie van nieuws via online en sociale media neemt toe. Tenminste: dat was het geval toen de enquête werd afgenomen, vlak voor de invasie in Oekraïne.