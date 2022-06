De K-popsensatie BTS neemt pauze omdat sommige leden ‘iets’ solo willen doen. De fans wachten met ingehouden adem, want succesvolle soloprojecten betekenen vaak het einde van boy- of girlbands.

