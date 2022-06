Minister Demir krijgt permanente politiebescherming

Het Nationaal Crisiscentrum heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) permanente politiebescherming toegezegd. Dat schrijft de website Businessamen is aan de redactie bevestigd.

De bescherming heeft te maken met de verhitte gemoederen bij de landbouwers over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Bij een vergadering van Demir met de lokale landbouwers in Merksplas, bleek dat die allerminst opgezet zijn met de maatregelen die hun worden opgelegd.

Tijdens de vergadering voerden boeren buiten actie met een stoet tractoren, die het centrum van Merksplas blokkeerden. Vooral één tractor viel op: een waar een bord met de slogan ‘Demir aan de strop’ was bevestigd, samen met een galg waaraan een pop bengelde. Demir heeft een klacht ingediend tegen de actie, de politie bekijkt de zaak.

Dat wil niet zeggen dat de situatie uit de hand liep. De landbouwers stelden zeer kritische en soms emotionele vragen, velen van hen zien hun toekomst instorten. Maar het bleef rustig, op wat loeiende sirenes na.

Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) was aanwezig en applaudisseerde mee met de landbouwers. Zij zegt dat ze dit alleen deed als er pertinente vragen werden gesteld, die ze soms ook zelf al had aangekaart in het Vlaams Parlement.

Ook maandagavond genoot Demir overigens al bescherming. De minister verplaatst zich in een beveiligde wagen onder politiebegeleiding.