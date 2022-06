ECB houdt crisisoverleg om rentestijging af te remmen

De groeiende rentekloof in de eurozone baart de ECB grote zorgen. Daarom houdt ze vandaag een noodvergadering. Mogelijk kondigt ze nadien een nieuw instrument af.

Het Duitse ECB-directielid Isabel Schnabel gaf dinsdagavond al aan dat de ECB bezorgd is over de ontwikkelingen op de financiële markten. Tijdens een toespraak in Parijs zei ze dat er ‘geen limieten’ zijn aan de vastberadenheid van de bank om de groeiende rentekloof tussen de landen van de eurozone te bekampen.

Die uitspraak deed denken aan de legendarische ‘whatever it takes’-belofte van toenmalig ECB-voorzitter Mario Draghi. Met die woorden bracht hij op het hoogtepunt van de eurocrisis in 2012 weer kalmte op de markten.

Recessievrees

De ECB-bestuurders buigen zich vandaag mogelijk over een instrument om Schnabels belofte waar te maken. Doordat de ECB eind deze maand de obligatie-aankopen grotendeels beëindigt, dreigt de langetermijnrente van bijvoorbeeld Italië omhoog te schieten. De vraag naar obligaties zal verminderen, waardoor de koers daalt en het rendement (de rente) stijgt. ‘We zullen op nieuwe noodsituaties reageren met bestaande en mogelijk nieuwe instrumenten’, zei Schnabel.

• ECB heeft er probleem bij: oplopende rentespreads

De vergadering illustreert het dilemma waar de ECB voor staat. Om de inflatie te bekampen, moeten de obligatie-aankopen worden afgebouwd en de rente opgetrokken. Maar die beslissing dreigt landen met een hoge schuldenlast zwaar te treffen. Ze moeten hun schuld tegen hogere rentes herfinancieren en kunnen dan in een recessie belanden.

De Italiaanse rente bereikte deze week een peil van 4 procent. Dat is nog een stuk lager dan tijdens de eurocrisis, toen Italië 7 procent moest betalen, maar het rentepeil stijgt wel schrikbarend snel: een jaar geleden lag het nog lager dan 1 procent.

Het verschil met de Duitse rente – de spread – is opgelopen tot 2,2 procent. De rentestijging kan de Italiaanse overheid de komende drie jaar tot 30 miljard euro extra kosten, berekende het Duitse bureau Scope Ratings. De aankondiging van de ECB-vergadering deed de Italiaanse rente vanochtend wel licht dalen.

Fed neemt vandaag besluit over beleidsrente

De ECB kaapt zo de aandacht van de financiële markten weg, op een dag dat haar Amerikaanse tegenhanger een rentebeslissing zal nemen. Verwacht wordt dat de Federal Reserve de beleidsrente vanavond met 0,75 procentpunt zal optrekken. Het is 28 jaar geleden dat zo’n grote rentestap werd genomen.

Het toont aan hoe de centrale banken hun strijd tegen de inflatie in snel tempo hebben opgevoerd, ongeacht de groeiende recessievrees. Die vrees is nochtans toegenomen, nadat begin deze week de kortetermijnrente was gestegen tot boven het peil van de rente op 10 jaar. Zo’n omgekeerde curve is vaak de voorbode van een recessie.

Dinsdag zei de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot dat ook de ECB een rentestap van 0,75 procentpunt kan overwegen. Landen met relatief weinig schuld, zoals Nederland en Duitsland, willen de inflatie zo snel mogelijk de kop indrukken. Maar lidstaten met een hoge schuldgraad, zoals Italië en Griekenland, hebben andere belangen. Zij willen dat hun schuld betaalbaar blijft. Een stijgende rente zet wel een rem op de economische groei, doordat investeringen en hypotheken duurder worden.

Kans op crisis is kleiner

De vergadering van de ECB komt minder dan een week na de vorige, waarop werd aangekondigd dat de rente in juli omhoog zal gaan. Toen kregen de oplopende spreads weinig aandacht. Mogelijk kondigt de ECB na afloop van deze vergadering wel een maatregel aan. Wellicht worden de regels over het herinvesteren van terugbetaalde obligaties aangepast, suggereerden sommige analisten.

Ze hopen dat die aankondiging op zichzelf al een kalmerend effect zal hebben op de markten. Als de ECB immers opnieuw geld in de markt moet pompen, zou dat de strijd tegen de inflatie ondermijnen.

De kans dat de eurozone opnieuw in een crisis terecht komt; zoals tien jaar geleden, is kleiner geworden, stipte Schnabel aan in haar toespraak. Veel lidstaten hebben hun schuld geherfinancierd tegen langere looptijden en lagere rentes. Het effect van een hogere rente sijpelt daardoor trager door in de staatsfinanciën. Bovendien is er nu het Europese Herstelfonds, waardoor onder meer Italië en Spanje subsidies en goedkope leningen kunnen krijgen van de Europese Commissie, die gewaarborgd worden door alle lidstaten samen.