EU pikt Britse aanpassingen aan Brexit-akkoorden niet en start nieuwe inbreukprocedures

De Europese Commissie opent twee nieuwe inbreukprocedures tegen het Verenigd Koninkrijk wegens de niet-naleving van het Noord-Ierse protocol. Een derde, reeds lopende procedure wordt naar een nieuwe fase getild.

De Europese Commissie pikt het niet dat de Britse regering de Brexit-akkoorden eenzijdig wil aanpassen. Premier Boris Johnson mag dan wel spreken over ‘kleinere aanpassingen’ aan de Brexit-akkoorden, de EU-commissie reageert door twee nieuwe inbreukprocedures op te starten. Zo wil het vermijden dat de Britten zomaar bepaalde onderdelen van het protocol naast zich neerleggen.

Het protocol regelt de bijzondere status van Noord-Ierland na de Brexit. De Britse provincie hoort dan wel niet meer bij de EU, net als de rest van het VK, maar maakt wel nog altijd deel uit van de Europese eengemaakte markt en de douane-unie. Die regeling moet de vrede in Noord-Ierland bewaren, maar leidt wegens praktische problemen tot heel wat ongenoegen in zowel de regio zelf als in Groot-Brittannië. De Noord-Ierse unionisten dringen aan op aanpassingen.

Zij hebben die aanpassingen zelfs inzet gemaakt van de regeringsvorming. Hoewel ze de verkiezingen verloren, is het zo geregeld dat de DUP de vicepremier levert. Dat willen ze dus alleen doen als het Noord-Ierse protocol aangepast wordt. De Britse regering is bereid daaraan tegemoet te komen en werkte een voorstel uit, maar dat is niet naar de zin van Brussel. Als de wet goedgekeurd wordt, wordt de moeizame regeling die werd uitgewerkt voor Noord-Ierland helemaal uitgehold, vinden ze hier.

Voor de Commissie komt het neer op een schending van het internationaal recht. ‘Vertrouwen wordt gewonnen door internationale verplichtingen na te komen’, zegt Europees commissaris Maros Sefcovic. ‘Unilateraal handelen is niet constructief. Internationale akkoorden schenden is niet aanvaardbaar.’ Sefcovic herhaalt dat enkel via onderhandelingen binnen het kader van het protocol, dat zowel door Londen als Brussel goedgekeurd werd, oplossingen gevonden kunnen worden voor de problemen.