Belgische winkels Makro en Metro verkocht, vakbonden vrezen zware herstructurering

De winkels van Makro en Metro in ons land worden verkocht aan Bronze Properties en GA Europa. De vakbonden vrezen een zware herstructurering.

Het gaat al lange tijd niet goed met de Belgische tak van de Duitse distributiegroep Metro, met jaar na jaar verliezen. Begin dit jaar doken al berichten op dat Metro een koper zocht voor de elf winkels van horecagroothandel Metro en de zes vestigingen van supermarktketen Makro.

Het dossier is volgens de vakbonden nu geland en de directie organiseerde woensdag een bijzondere ondernemingsraad. ‘Bronze Properties, een investeerder, neemt de zaak over. GA Europa is een specialist in distributie die ook financieel tussenkomt. Dat bedrijf staat erom bekend om de grote schoonmaak te maken’, zegt Jan Meeuwens, vakbondssecretaris bij de socialistische bediendebond BBTK. De huidige directie blijft voorlopig aan het roer.

Volgens Meeuwens werd het personeel niet betrokken bij de verkoop en komt die dus als een verrassing. ‘Nu valt af te wachten welke verdere stappen ze zullen nemen’, vervolgt de vakbondsman. ‘We zijn heel erg op onze hoede. Zo’n deals leiden heel vaak, of zelfs altijd, tot zware herstructureringen.’

Over Bronze Properties is weinig bekend, maar GA Europa heeft dus een reputatie wat betreft zware herstructureringen. Dat doet ook Kristel Vandamme, afgevaardigde van ACV Puls, vrezen dat er zal worden ingegrepen.

Volgende week donderdag zitten de vakbonden samen met de nieuwe eigenaar. Dat het huidige management, onder leiding van ceo Vincent Nolf, sowieso aan boord blijft, wordt ‘betreurd’ door ACV Puls. ‘Zij hebben mee boter op het hoofd voor de slechte toestand waarin het bedrijf (dat zo’n 2.000 mensen tewerkstelt, red.) vandaag verkeert’, zegt Van Damme.

De directie liet de bonden al weten dat er na de zomer plannen op tafel zullen worden gelegd voor de toekomst van het bedrijf.