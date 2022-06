Denemarken en Canada maken einde aan ‘vriendelijkste oorlog ooit’

Denemarken en Canada hebben een einde gemaakt aan een conflict dat bijna 50 jaar duurde, de ‘whiskey-oorlog’ over de grens op het Hanseiland. De buitenlandministers van de landen hebben beslist het één vierkante kilometer grote eiland te verdelen.

Het conflict over het eiland in het hoge noorden tussen Canada en Groenland hield de afgelopen vijftig jaar 26 Canadese buitenlandministers bezig, zei de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly dinsdag bij een ceremonie met haar Deense collega Jeppe Kofod en de premier van Groenland, Muté B. Egede.

Het kleine onbewoonde eiland was niet opgenomen in het grensakkoord van 1973, omdat Canada en Groenland het er niet over eens raakten. Beide landen claimden het eiland - een kale rots zonder gekende grondstoffen.

‘Velkommen til den danske ø’

Dat leidde jarenlang tot een interessant ritueel. In 1984 provoceerde Canada Denemarken door zijn vlag op het eiland te planten en een fles Canadese whisky achter te laten. De Deense minister van Groenlandse Zaken kon zo’n provocatie niet tolereren. Hij bezocht het eiland in hetzelfde jaar met een Deense vlag, een fles cognac en een brief met de tekst ‘Welkom op het Deense eiland’ ( Velkommen til den danske ø ).

De landen lieten ook steeds een fles lokale alcohol achter, waardoor het conflict de naam ‘whiskey-oorlog’ kreeg. In de 49 jaar die volgden, namen tientallen Canadezen en Denen deel aan het ritueel en bezoekers van het eiland beschreven een zee van enigszins haveloze vlaggen en aankondigingen.

Uiteindelijk besloten de landen in 2018 om een gezamenlijke werkgroep op te richten om het geschil op te lossen, waarmee een einde kwam aan hun decennialange ‘agree to disagree’-beleid.

‘Ik denk dat het de vriendelijkste oorlog ooit was’, aldus Joly, die de nadruk legde op het belang van een vreedzaam akkoord in het licht van de Russische inval in Oekraïne.

‘We weten dat we kunnen samenwerken via diplomatieke weg om conflicten op te lossen die gebaseerd zijn op regels en principes’, zei ook Kofod. ‘Diplomatie en de rechtsstaat werken echt.’ De ministers hebben ermee ingestemd dat het eiland in ongeveer twee gelijke delen wordt verdeeld. Na het ondertekenen van het akkoord, wisselden de twee ministers flessen sterke drank uit.

Een foto uit begin jaren 2000 van de Deense marine. Foto: afp