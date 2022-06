Verdachte schietpartij Brussel aangehouden

De Oostenrijkse politie heeft maandag een man opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij de schietpartij in het centrum van Brussel op zaterdag.

Zaterdagavond werd een man neergeschoten in het centrum van Brussel. Het slachtoffer kreeg zes kogels in de rug en heupen en verkeert nog steeds in levensgevaar.

Volgens de VRT heeft de Oostenrijkse politie maandag een van de verdachten van die schietpartij opgepakt in Wenen. Het parket kan enkel bevestigen dat er een internationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd in de zaak. De VRT schrijft dat de verdachte op de vlucht was naar Albanië. Het zou gaan om een 45-jarige Albanese man. Hij bood geen weerstand en kon makkelijk ingerekend worden.

De schietpartij zou een afrekening zijn geweest binnen de Albanese maffia, schrijft de VRT. Dader en slachtoffer lagen al jaren overhoop met elkaar en er zouden al eerder dodelijke afrekeningen zijn geweest tussen hun families. Een tweede dader is nog op vrije voeten.