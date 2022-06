Tweede verdachte opgepakt na verdwijning van journalist en gids in Brazilië

In Brazilië is dinsdag een tweede verdachte opgepakt in de zaak van de verdwijning van de Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse gids Bruno Pereira. Dat heeft de Braziliaanse federale politie gemeld. De twee verdwenen begin juni in het Amazonegebied.

Een week nadat een eerste verdachte werd gearresteerd, is er opnieuw een mogelijke doorbraak in de vermoedelijke moord op de Britse journalist Dom Phillips en zijn gids Bruno Pereira. De politie pakte, volgens The Guardian, Oseney da Costa de Oliveira op, de broer van de hoofdverdachte Amaraildo da Costa de Oliveira. De visser voer volgens ooggetuigen met een hoge snelheid richting de boot van Dom Phillips en Bruno Pereira, vlak voordat die verdween. Mogelijk verkeerde hij toen in het gezelschap van zijn broer.

Bij huiszoekingen nam de politie kogelhulzen en een roeispaan in beslag. Eerder werden al sporen van bloed op de boot geanalyseerd. Mogelijk is er een verband tussen de verdwijning en praktijken van illegale visvangst. De advocaten van Amaraildo da Costa de Oliveira ontkennen elke betrokkenheid. De verdachte gaf wel toe dat hij de boot van Pereira had gezien op de dag van zijn verdwijning, maar hij beweert dat hij die dag het water niet is opgegaan.

Geen spoor van lichamen

Voorlopig is er nog altijd geen spoor van de lichamen van journalist Dom Phillips (57) en Bruno Pereira (41), een deskundige in inheemse volkeren. Ze werden voor het laatst gezien op 5 juni. De Braziliaanse ambassade heeft zich intussen wel moeten excuseren bij de nabestaanden van Phillips en Pereira, nadat ze hen hadden verteld dat hun lichamen waren aangetroffen. Dat bleek bij nader inzien een vergissing. Phillips en Pereira waren op expeditie in de regio Javari, bij de grens met Peru, waar ook heel wat smokkelaars actief zijn. Phillips, correspondent voor de Britse krant The Guardian, bereidde een boek voor over de bescherming van het milieu in deze streek.